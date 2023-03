Realizaron 5ª semana de la vida en la plaza del barrio Pizzurno

A pesar del intenso calor de este domingo, se realizó la “9ª Jornada del Niño Por Nacer” en la Plaza “Sargento Cabral” del barrio Pizzurno de nuestra ciudad, organizada por la “Fundación Rafaelinos por la Vida”, en el marco del cierre de la “5ª Semana de la Vida”.

Se pudo “celebrar la vida” en familia y con amigos con la presencia de diferentes stands, disfrutando de muy buena música, juegos, sorteos, pintada de panzas, ecografías, entre otras actividades. El encuentro fue conducido por Carina Ortiz.

“Esta jornada es para visibilizar al niño por nacer y celebrar en familia la vida, reuniéndonos por novena vez en esta plaza con juegos para los chicos, música, baile, porque a la vida hay que celebrarla y recibirla así como viene”, destacó Silvia Fratti de Operto (presidente de Fundación Rafaelinos por la Vida) ante la consulta de un cronista de este diario.

Y agregó: “realmente, estamos trabajando mucho para que la gente perciba que dentro de la panza de esa mamá lo que hay es una persona humana. Pudimos escuchar los latidos del corazón de un bebé dentro de la panza de una mamá. Tenemos la posibilidad de hacer las ecografías en vivo en el ómnibus sanitario del CAMENN, mostrándonos las fotos de sus hijos que se ven perfectamente. Es la forma de decir viva la vida, celebremos la vida y trabajemos para defenderla lo más que podamos”.

En la oportunidad, actuaron Andrés Vurcharchuc, el mago Hugo, la escuela de cumbia “Paso a paso” que funciona en la vecinal del barrio Mora, Nahuel y su banda

Gerardo Meschller, la Banda del Jefe y una escuela de zumba.

Por otro lado, se escucharon los latidos de los corazones de bebés en las panzas de las madres, actividad a cargo de las estudiantes de la carrera de Obstetricia. También fueron emitidas imágenes de las actividades del año pasado y un video hecho generosamente por la doctora Silvia Caccia y su equipo para visibilizar el bebé dentro de la panza de la mamá, en la pantalla ubicada sobre el escenario.

Entre el buen marco público, que disfrutó con reposeras y el mate entre familiares y amigos, también estuvieron presentes el diputado provincial Juan Argañaraz, el concejal Lisandro Mársico y su asesora Carla Boidi, los funcionarios municipales Ana Theler (secretaria del Intendente) Diego Lanzotti (subsecretario de Salud) y Nahuel Aimar, Delvis Bodoira, entre otros.

El intendente Luis Castellano envió una salutación, expresando que “los felicito por la tarea que vienen realizando desde hace mucho tiempo, trabajan con convicción a través de políticas activas que fomenten la concientización de la necesidad de defender la vida, aún en tiempos difíciles donde socialmente necesitamos afianzar con más fuerzas el respeto y el cuidado del niño por nacer y su familia”.

Además, hubo juegos organizados por la comunidad guía Nº1 de la parroquia San Antonio, grupos scouts de la capilla Santa Rita y de la parroquia Santa Rosa, un taller de dibujo y pintura para desarrollar la creatividad y animarse a crear un superhéroe que defiende la vida.

También se contó con stands de Honrar la Vida, de Rafaelinos por la familia, Cáritas de la parroquia Sagrado Corazón, el Movimiento Familiar Cristiano, la Fundación Rafaelinos por la vida, María Inés Nizzo con fotografía, Pablo Pettinatti y su taller de arte, como así también el Ómnibus Sanitario del CAMENN (Centro de Atención a la Mujer Embarazada y el Niño por Nacer), donde hicieron ecografías gratis.



OTRAS ACTIVIDADES



• El 23 de marzo se realizará un gesto solidario con la entrega de unas cajas a las familias que tuvieron bebés en el Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

• El 25 de marzo, “Día del Niño por Nacer”, se realizarán actividades destinadas a difundir la celebración y destacar la necesidad de respetar la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción y de asistir a las mamás y sus niños por nacer en situaciones de especial vulnerabilidad.

La celebración de este día surgió como una iniciativa instituida por el ex presidente Carlos Saúl Menem. El ex mandatario estableció en el decreto número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998 el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer. La fecha fue escogida por ser el día en que los católicos celebran la fiesta de la anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María por obra del Espíritu Santo.

Para destacar el servicio de la Fundación que se brinda a la comunidad de forma gratuita, apoyando a 45 familias, gracias a la participación de las personas que integran el voluntariado y a la colaboración de distintas instituciones, empresas y particulares. Está abierta la inscripción como voluntarios para realizar tareas no remuneradas, siempre en el marco de su disponibilidad horaria, para lo cual deben contactarse al 3492-385736 o a través de las redes sociales de la Fundación, informando de qué modo puede colaborar.

Finalmente, esta 5ª Semana de la Vida cuenta con el acompañamiento de los diarios LA OPINION y Castellanos, Municipalidad de Rafaela, Parra Hotel & Suites, diputado provincial Juan Argañaraz, concejales Ceferino Mondino y Juan Senn, Ana Zbrun de Oggier, Nora Querini, como así también empresas, instituciones y particulares que nuevamente contribuyeron de diferentes maneras para hacer posible esta iniciativa; y los que mensualmente se acercan y colaboran con las actividades y brindan apoyo económico para que la institución pueda seguir cumpliendo el objetivo de defender la vida.