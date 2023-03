La noche que los rafaelinos esperan con ansias: No Te Va Gustar llega a la ciudad

El 2023 comenzó a pleno para la banda uruguaya liderada por Emiliano Brancciari. En enero se presentaron a sala llena en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata, por lo que fueron nominados al mejor recital de la temporada en los premios “Estrella de Mar”. Además, fueron parte del Patagonia Picnic frente a más de 4000 personas, en Bariloche. En febrero participaron del Cosquín Rock y completaron sus shows de verano por los puntos turísticos más importantes.

Luego de su gira por México, comenzarán su nuevo tramo por el país y dirán presente en Rafaela.

La comunidad disfruta cada vez más estos espectáculos musicales y son también varios los artistas que eligen la ciudad como destino para traer su música. En esta ocasión, No Te Va Gustar regresa luego de 10 años para un reencuentro inolvidable.

El sábado 8 de abril, la banda se presentará en el Estadio Ben Hur (Coliseo del Sur), a las 21:30. Las entradas se pueden adquirir con descuento en Faber Libros y online por www.plateavip.com.ar.

En diálogo con LA OPINIÓN, el líder de la banda, Emiliano Brancciari, comenta lo que se llevaron del público rafaelino hace una década, su trayectoria sobre los escenarios y un nuevo gran desafío paralelo a NTVG: su carrera como solista.



Vienen de un verano a pleno con muchos shows, ¿cómo se preparan para esta nueva gira?

Empezamos con todo el verano, con shows muy lindos. Nos preparamos con muchas ganas. Es un espectáculo que ya venimos haciendo desde la presentación del disco "Luz", así que estamos súper confiados de que funciona. Nosotros somos felices, la gente también. Obviamente que vamos cambiando temas sobre la marcha, pero es un show del que estamos orgullosos.



¿Cómo vivieron, allá por el 2013, su presentación en Rafaela? ¿Qué sensaciones se llevaron del público rafaelino?

La última vez que estuvimos en Rafaela fue hace 10 años, así que imaginate las ganas que tenemos de volver. Fuimos muy bien recibidos, esperemos que el cariño siga intacto, porque la verdad paso un montón de tiempo y creo que va a estar bueno el reencuentro.



Con más de 28 años de trayectoria y grandes hits, ¿cómo viven los shows y el estar sobre el escenario compartiendo con el público?

Más allá del tiempo que ha transcurrido y ya tener casi 29 años, como banda, la verdad es que seguimos viviendo los show con intensidad. La gente se encarga de que eso siga ocurriendo. Nuestras ganas de tocar están intactas, eso es lo bueno. Obviamente que ahora lo hacemos con otra infraestructura y con otra confianza, pero las ganas siguen siendo las mismas; el querer superarnos a nivel artístico siempre, darlo todo en cada show, haya miles de personas o un puñado de gente... Tratamos de dar lo máximo.



Lanzaste hace un tiempo tu carrera como solista, ¿qué podés comentar sobre este nuevo rumbo?

Saqué un disco en paralelo a la banda. Me parece un lindo desafío, que parte obviamente desde un lugar sano, porque no hace correr ningún riesgo a mi grupo. Mis compañeros me apoyan y la verdad que va por otro lado, es otro camino y realmente disfruto mucho de tocar en lugares más chicos, con un proyecto musical bastante diferente, así que estoy contento. Con menos tiempo para hacer otras cosas -dice entre risas-, porque tengo dos caminos a los cuales me dedico, pero muy feliz.



¿Cómo llevás adelante tu carrera de solista junto a los proyectos de NTVG?

Los dos proyectos van de la mano porque el manager es el mismo, entonces él tiene las dos agendas y vamos acomodando todo. Cuando No Te Va Gustar me lo permite, yo puedo tocar con el otro proyecto. Es súper intenso, pero estoy contento, disfrutando mucho.



¿Qué le podrías decir a la gente de Rafaela que espera con ansias que llegue el 8 de abril?

A la gente de Rafaela lo que les digo es que va a ser una hermosa fiesta. Después de tantos años, llevamos un show que para nosotros está buenísimo y que ojalá que para los rafaelinos también. Esperamos hacer un show largo, con un montón de canciones y que la gente se vaya feliz.



Con hits como Venganza junto a Nicki Nicole, de su último álbum llamado "Luz" o de otras épocas como Ese maldito Momento, Al vacío, A las nueve, Cero a la izquierda, Chau y Verte reír, No Te Va Gustar marcó el camino musical de muchos. Poder escucharlos en vivo es una oportunidad única y, como dijo Emiliano, "va a ser una hermosa fiesta".