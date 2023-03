Presentación del libro "La Perla del Oeste"

El próximo jueves 23 de marzo, a las 20:00, se presentará "La Perla del Oeste", libro de Rita Chiabo que ganó el Fondo Editorial Municipal 2021.

La actividad se desarrollará en el patio del Museo Histórico Municipal y contará con la presencia de las artistas Cecilia Pavón, Julia Enríquez y Daiana Henderson, quienes realizarán una lectura de poesía conjunta.

Rita Chiabo es poeta. Se formó con Fabián Casas y Cecilia Pavón. Formó parte de la antología de jóvenes poetas de la Bienal de Arte de Buenos Aires (Mansalva, 2017), editó Domingo (fanzine autoeditado, 2019), La Belleza Contenida (Danke, 2020) y forma parte de la antología de jóvenes poetas curada por Cecilia Pavón (Alfaguara, 2022).



MUJERES QUE LEEN

Julia Enriquez nació en 1991 en Rosario. Trabaja de traducir, corregir y editar. Cursó estudios en la carrera de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes (UNR). Publicó Futuro brutal (Un ninja sin capucha es un poeta, La Plata, 2011), Nuevas pesadillas (Ivan Rosado, Rosario, 2012), Ambulancia improvisada (EMR, Rosario, 2014) y Eterna estudiante (Ivan Rosado, 2019).

Daiana Henderson nació en 1989 en Paraná, Entre Ríos. Vive en Rosario. Codirige la editorial Neutrinos. Publicó, entre otros, los libros de poesía El gran dorado (2012), A través del liso (2013), Un foquito en medio del campo (2013) e Irse (2018). Parte de su poesía reunida se publicó en España bajo el título Humedal (2014) y en EE. UU., con traducciones de Lucina Schell, bajo el título So that something remains lit (2018).

Cecilia Pavón nació en 1973 en la ciudad de Mendoza. Vive en Buenos Aires. Es escritora, editora, artista plástica y traductora. En 1999 fundó, junto con Fernanda Laguna, la regalería, editorial y galería Belleza y Felicidad, espacio que sirvió de plataforma para la difusión de nuevos artistas y escritores. Su escritura está dedicada a la poesía y el cuento. Algunas de sus publicaciones son Virgen (ByF), Un hotel con mi nombre (Del diego),Caramelos de anís (ByF) y Ceci y Fer (ByF), esta última en colaboración con Fernanda Laguna.