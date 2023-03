Formativas: completaron la primera fecha

El sábado se completó la primera fecha del torneo de divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con partidos en su mayoría correspondientes a la Tira B, pero también algunos de la Tira A como en los casos de Independiente y Libertad de Sunchales.

Estos fueron los resultados: U13: Independiente 102 – Libertad 18; 9 de Julio 80 – Unión 40; Ben Hur 79 – Atlético Pilar 25 y Peñarol 36 – Atlético 63.

U14: Independiente 51 – Libertad 57.

U15: 9 de Julio 39 – Unión 70; Ben Hur 117 – Atlético Pilar 24; Independiente 41 – Libertad 82.

U16: Independiente 51 – Libertad 57.

U18: Independiente 70 – Libertad 62; 9 de Julio 71 – Unión 61 y Peñarol 69 – Atlético 66.

En la segunda fecha (25 de marzo) están previstos estos partidos de la Tira A: Ben Hur vs. Unión; 9 de Julio vs. Independiente; Libertad vs. Atlético y Peñarol vs. Quilmes.