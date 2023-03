Se termina el verano "extremo" y se viene una semana lluviosa

El día tan esperado por los amantes del frío, y también para aquellos que están hartos de aguantar tantos días de calor extremo, al fin llegó. Es que hoy se termina este verano 2023 marcado por las altas temperaturas, y que seguramente será recordado por todas las olas de calores que hemos sufrido prácticamente desde noviembre del año pasado a esta parte.

De hecho, este último fin de semana veraniego también fue bastante caluroso para Rafaela y la zona, como no podía ser de otra manera. Ayer, la máxima fue de 37.7ºC (ST 38,1ºC) a la hora 17, mientras que el sábado la máxima se dio a las 16 horas con 34.9ºC (ST 35,8ºC), de acuerdo al Twitter Clima Rafaela.

Igualmente, lo que generó cierto malestar y fastidio en los vecinos fueron, nuevamente, los reiterados cortes de luz que se dieron en las últimas en distintos sectores de la ciudad, recordando que en las últimas semanas hubo consumos récord de energía eléctrica. Y debido a esto, hubo mayores problemas, en otra constante de este verano que ya termina, en el suministro de agua potable, con algunos cortes también y baja presión en varios barrios rafaelinos.

De todos modos, mucha gente ha cambiado durante el verano el mate por el tereré, debido a las jornadas calurosas que estamos teniendo, como para darle un poco de frescura al cuerpo. Y al mismo tiempo, una pregunta constante en las charlas y reuniones familiares o con amigos, fue si de acá en más los veranos serán bravos así.

Lo cierto y lo concreto es que este lunes, en la despedida del verano, vamos a volver a tener otra jornada calurosa, con una máxima de 37ºC y una mínima de 24ºC. Aunque a partir del martes, el otoño llegaría con algo de agua y alivio, ya que se anuncian lluvias toda la semana, hasta el sábado inclusive, de acuerdo al SMN, con temperaturas entre los 18ºC y los 26ºC.



ALERTA AMARILLA

POR TORMENTAS

Mientras tanto, anoche el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para el centro y sur de la provincia de Santa Fe. El aviso abarca a los siguientes departamentos: General López, Constitución, Rosario, Caseros, San Lorenzo, Iriondo, Belgrano, San Jerónimo, San Martín, La Capital, Las Colonias, Castellanos y Garay. Según el SMN, en el área de cobertura que será afectada por tormentas "se espera que sean localmente fuertes o severas" y los valores de precipitación acumulada se estiman entre los 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. El organismo advirtió que las tormentas estarán acompañadas de muy intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, muy fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos". Según informa el SMN, el alerta amarilla significa que el efecto de las temperaturas previstas pueden ser peligrosas para la salud de las personas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.



¿EL CALOR TAMBIÉN VA A

ROMPER RECORDS EN OTOÑO?

Después del verano más cálido registrado a nivel país y las olas de calor intensas y extensas que hicieron que marzo se vista de enero, ya hay que pensar en la próxima estación. El martes 21 empieza el otoño: ¿seguirá este verano eterno?Todo indica que sí. Que el clima otoñal será "anómalamente" cálido. Sobre todo en abril, de acuerdo a lo publicado por Clarín. ¿Por qué? ¿La ola de calor trastocó las previsiones de la próxima estación? Y hay más preguntas: ¿cuánto más calor hará en los meses en los que se supone que ya deberíamos usar campera liviana o manga larga? Además, ¿vuelve la lluvia? "Las chances a tener un otoño cálido son altas en gran parte del país, excepto hacia el sur de la Patagonia, donde el otoño sería normal", anunció el SMN. La clave es que aunque terminó el fenómeno de La Niña -que favoreció a la sequía severa en varias provincias, permitió que los cielos estén despejados y se alcancen las temperaturas máximas fácilmente- sigue el indeseado "bloqueo atmosférico". Ese evento hizo permanecer una masa de aire cálido y húmedo e impidió también la ocurrencia de lluvias en el centro y norte del país. Por eso se alcanzaron récords históricos de mínimas y máximas para marzo, y el otoño seguirá esa línea de calidez. "El bloqueo está más corrido hacia el norte, por eso por suerte en los próximos días a Buenos Aires entrará aire más frío, que dará algo de alivio gradual, no lo normal del otoño, porque el bloqueo sigue". ¿Cuánto más cálido? ¿Podrían alcanzarse temperaturas extremas equivalentes a lo que se vivió este mes?. "Por supuesto que lo que estamos atravesando en marzo es excepcional, nunca antes visto, por lo menos en CABA, GBA, resto de Buenos Aires, sur del Litoral, Cuyo y el NOA. Con temperaturas realmente muy altas para la época. Todo esto luego de cuatro meses de calor extremo. Así que, dentro de las probabilidades meteorológicas, podemos decir que el otoño será más cálido. No podemos saber en un informe trimestral cuánto más cálido, sino que eso de va determinando en los informes semanales", detalló el meteorólogo José Luis Stella. A la hora de determinar qué tan anómala o anormal es una situación, hay que entender los parámetros normales. El calor "inusual" del otoño es el que el SMN registre por fuera de la temperatura promedio de esa estación: 18.3º. Es esa media la que, probablemente, se sobrepase en el mercurio. El promedio de máxima para la época otoñal es de 23.2º. “Quizás no se dé el extremo de que la temperatura máxima promedio será hasta 10 grados superior a lo normal, como sucedió en marzo en el norte de Buenos Aires y el extremo sur de Santa Fe y Entre Ríos, mientras que la temperatura máxima promedio fue hacia arriba. a 10 grados más de lo normal (en el norte de Buenos Aires y el extremo sur de Santa Fe y Entre Ríos)», aclaró Stella.

No se sabe exactamente hoy cuantos grados extra de temperatura habrá en otoño porque el informe trimestral del SMN no pronostica extremos, sino la probabilidad de que una temporada sea «más cálida», «más fría» o «normal».