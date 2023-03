Ale Ambort en la Cena Malvinera

El presidente comunal de Susana y precandidato a senador provincial, Alejandro Ambort, participó este sábado de la Séptima Cena Malvinera organizada por el Centro de ex Combatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos.

El evento se realizó en las instalaciones del Club Cultural y Deportivo de Susana, En la oportunidad Ale Ambort agradeció el trabajo que viene realizando el Centro de Ex Combatientes: “es inmenso el trabajo educativo y solidario que llevan adelante todos los días desde el centro y el museo” destacó. Y agregó: “Hoy estamos acompañando. De las 7 ediciones de la cena, 6 fueron realizadas en nuestra localidad. Esta es una oportunidad para agradecerles siempre a nuestros héroes de Malvinas”.

Alrededor de 500 personas de varias localidades de la región participaron del encuentro. En representación del Centro de Ex Combatientes, Carlos Tartaglia agradeció a “tanta gente que nos acompaña: “un verdadero desafío para nosotros. Esta fiesta se iba a concretar antes de la pandemia pero no fue posible. Muchos seres queridos y amigos se nos fueron”. Esta cena fue en homenaje a “nuestro amigo y hermano de la causa Alberto Briggiler que nos dejó en pandemia. Partió para custodiar nuestra isla. Gracias a él volvimos a retomar las cenas” cerró.