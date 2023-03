El ex ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que la deuda con el FMI es "tan grande que no se va a poder pagar por mucho tiempo". "El daño es realmente muy grande. Esa es la gravedad a la que Juntos por el Cambio expuso a la Argentina y a la hora de pensar qué Argentina queremos, tenemos que mirar con mucha atención dónde nos dejaron", señaló.

El ex funcionario admitió que le faltó apoyo político para avanzar con su programa y destacó que ahora ya no se califica a la negociación con el FMI como un "acuerdo del ajuste". (NA)