Sportivo superó a Ferro

Sportivo Norte sigue en carrera en la Copa Departamento Castellanos de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la tarde de ayer le ganó por 7-6 a Ferrocarril del Estado, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y de esta forma se metió en cuartos de final, donde espera por el ganador de Atlético de Rafaela e Independiente Ataliva.

El marcador lo abrió el elenco de barrio Los Nogales por intermedio de Lucas Quiróz, de penal, a los 11 minutos de partido. El empate para el local lo alcanzó Espíndola, de penal, a los 51 minutos del complemento. En la definición por penales el Negro se impuso por 7 a 6.

En categoría 2011 fue victoria del Negro ante Ferro por 1 a 0.



JUEGAN ESTE DOMINGO

La tercera fase de la Copa Departamento Castellanos tendrá continuidad y se completará en la jornada de hoy con tres encuentros:

18.15hs Peñarol vs Arg. Quilmes (Darío Suárez). Categoría 2011: Atlético María Juana vs Unión de Sunchales

19.00hs Brown de San Vicente vs Ben Hur (Brian Celis). Categoría 2011: Brown de San Vicente vs Ben Hur.

19.15hs Atlético de Rafaela vs Independiente de Ataliva (Fabio Rodríguez). Categoría 2011: Atlético de Rafaela vs Dep. Josefina.



SE CIERRA LA FECHA 1 DEL APERTURA

Este domingo se completará el primer capítulo del torneo Apertura de Primera A con el encuentro que jugarán el Deportivo Aldao y Libertad de Sunchales, por la zona A.

El mismo comenzará a las 19hs y será arbitrado por Leandro Aragno.