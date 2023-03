Leonel Pernía mostró sus credenciales de campeón a la hora de clasificar en TC2000

Por Víctor Hugo Fux



El viernes, en un primer entrenamiento con la ausencia de los mejores posicionados en el campeonato, por cuestiones reglamentarias, Facundo Ardusso (Honda Civic) había sido el más veloz.

Ayer, en la reanudación de la actividad, Leonel Pernía (Renault Fluence) marcó la tendencia en el segundo ensayo, pero en el tercero fue el turno de Julián Santero (Toyota Corolla).

Quedó claro entonces, que no había un favorito excluyente para cuando llegase el momento de la segunda clasificación de la temporada para el TC2000 en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

En las tres instancias preliminares se "arañaron" los 200 kilómetros por hora de promedio en el veloz escenario del Club Atlético, que no por casualidad se identifica popularmente como el "Templo de la Velocidad".

A la hora de la verdad, el vigente campeón Leonel Pernía, con la marca francesa del AXION Energy Sport completó una vuelta excepcional y detuvo el cronómetro en 1m23s478, a una media de 201,049 Km/h.

De esa manera, el "Tanito" se quedó con su primera pole en el trazado local y la número 23 en su categoría, postulándose como uno de los firmes candidatos al triunfo en una carrera especial de 35 minutos más una vuelta, que se iniciará a las 11:25, con la disputa de la "Copa VIVÍ Santa Fe" con la grilla invertida en las 10 primeras ubicaciones.

Bernardo Llaver (Honda Civic) se ubicó segundo, en tanto que completaron los cinco primeros lugares Julián Santero (Toyota Corolla), Luis José Di Palma (Fiat Cronos) e Ignacio Montenegro (Renault Fluence).

Clasificación: 1° Leonel Pernía (Renault Fluence), en 1m23s478, a un promedio de 201,049 Km/h; 2° Bernardo Llaver (Honda Civic) a 268 milésimas; 3° Julián Santero (Toyota Corolla) a 289; 4° Luis José Di Palma (Fiat Cronos) a 317; 5° Ignacio Montenegro (Renault Fluence) a 464; 6° Facundo Marques (Renault Fluence) a 569; 7° Franco Vivian (Chevrolet Cruze) a 708; 8° Facundo Aldrighetti (Fiat Cronos) a 879; 9° Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence) a 914 y 10° Lucas Bohdanowicz (Toyota Corolla).



POLE DE TIAGO

Tiago Pernía (Renault Fluence) consiguió la pole en el TC2000 Series, para emular lo realizado por su padre Leonel en la categoría superior.

Lo escoltó Matías Capurro (Ford Focus III), en tanto que los otros tres pilotos resultaron excluidos por no respetar los parámetros de suspensión.

Clasificación: 1° Tiago Pernía (Renault Fluence), en 1m28s204, a un promedio de 190,277 Km/h; 2° Matías Capurro (Ford Focus III) a 2s647... parcialmente excluidos Mateo Polakovich (Ford Focus III); Emiliano Stang (Peugeot 408) y Juan Pablo Traverso (Peugeot 408).