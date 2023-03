La Provincia profundiza sus acciones a favor de los derechos de consumidores

Desde el inicio de la actual gestión de Omar Perotti, el gobierno de Santa Fe manifestó especial interés en profundizar las acciones tendientes a mejorar la aplicación de los derechos de consumidores en todo el territorio. Es en esta línea que el Ejecutivo impulsó medidas innovadoras en la materia como el domicilio electrónico de proveedores, la descentralización de funciones hacia oficinas municipales de información al consumidor, la creación de las primeras oficinas comunales y el fortalecimiento de la labor de las asociaciones de usuarios y consumidores que actúan en el territorio provincial.

En este marco, conmemorando el Día Mundial de los Derechos de Consumidores del pasado miércoles 15 de marzo, la provincia puso a disposición de las escuelas de Rosario y Santa Fe una muestra de derechos denominada "Circuito itinerante de buenas compras". En la sala Rodolfo Walsh de Rosario y en el espacio La Redonda de Santa Fe, se concretó esta propuesta que consistió en la simulación de un espacio comercial en el cual se llevaron adelante relaciones comerciales de consumo.

Se recrearon un lugar de venta de alimentos y bebidas, un espacio de electrodomésticos, un negocio de indumentaria y calzado, y una juguetería. La propuesta de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, a través de su Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, fue reunir a todos los sectores comerciales involucrados en estos rubros, a través de la participación de las cámaras empresarias que los nuclean, y dar participación al Ministerio de Educación para inculcar en colegios secundarios las buenas prácticas comerciales y la educación al consumidor, teniendo en cuenta que el consumo adolescente es uno de los principales objetivos de la publicidad y el marketing.

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, afirmó: “Nuestro trabajo está en consolidar nuevas prácticas comerciales y una nueva cultura comercial y de consumo, que deje atrás la visión tradicional de la atención de reclamos, la sanción de empresas y la mera resolución de conflictos. Apuntamos a que se entienda que hay que prevenir las situaciones y no trabajar solamente desde la defensa del consumidor, sino también desde la lealtad comercial. Eso se logra involucrando a los comercios. No es solo el Estado quien va a resolver todas las situaciones que se generan a diario. En ese sentido trabajamos por poder contar con una ley provincial que establezca el procedimiento y nos permita resolver más rápido y trabajar tanto desde el punto de vista de las áreas del Estado como del Poder Judicial de la mejor manera posible”.



APRENDER EN EL “DÍA A DÍA”

En tanto, la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, se refirió al dispositivo: “Esta muestra pretende recorrer la provincia, trabajar con las oficinas municipales y comunales de Defensa del Consumidor, con el sector comercial y con escuelas secundarias. Este recorrido permite recrear un paseo comercial y abordar situaciones cotidianas, y eventuales problemas con las formas de pago, calidad de productos, viendo qué derechos se respetan habitualmente, cuáles no, y cómo actuar en caso de incumplimientos”.

Nanci Ramírez, vicedirectora y docente de la Escuela Secundaria 551, cuyos alumnos participaron de la muestra, manifestó que la iniciativa fue una excelente propuesta para que los chicos puedan “aprender de manera directa lo que es un día a día como consumidores y adquieran herramientas que les permitan enfrentar diversas situaciones, conociendo los derechos que tienen como consumidores”. Mientras que el alumno de dicha institución, Mateo Schneider, agradeció: “Fue una experiencia muy linda, nos explicaron cosas que no sabíamos. Esta es una experiencia que todo el mundo debería disfrutar”.

Además, el presidente del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), Ezequiel Sánchez, dijo: “Para nuestra asociación fue un orgullo poder acompañar a la Provincia en una instancia tan abierta y participativa. Pudimos apoyar la propuesta en su diseño y la organización. Las entidades del tercer sector debemos complementar lo que hace el Estado y trabajar desde lo social. La defensa de usuarios y consumidores, además de ser un tema jurídico que divide las aguas, es principalmente un tema social porque aborda los problemas más sencillos y cotidianos de nuestra gente”.

Finalmente vale destacar que, en el marco de la puesta en marcha de este circuito y la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de Consumidores, Santa Fe firmó un convenio junto a la Fundación Pedagogía en Foco que profundiza las acciones educativas. Esta entidad se dedica a la capacitación y profesionalización del personal docente. Su presidente, Diego Oro, explicó los alcances del convenio: “Permitirá diseñar de forma articulada estrategias formativas acerca de la promoción de derechos de consumidores, a fin de llegar a docentes y alumnos, y que sean ellos quienes repliquen las buenas prácticas comerciales, haciendo un aporte a la creación de nuevos perfiles de consumidores que hagan uso de sus derechos”.