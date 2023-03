Pullaro: "Vamos a volver a los 180 días de clases y a la evaluación por materia"

Más de 300 docentes se congregaron este fin de semana en Coronda para debatir sobre la Educación, el sistema actual y la construcción de una Educación de cara a los desafíos que nos propone el presente y el futuro. “El gobierno de Omar Perotti se desentendió de la Educación. No sólo hay que discutir salarios, que es importante, también hay que rever contenidos, formas de dictado de clases, infraestructura y una capacitación permanente de los docentes. Si soy gobernador vamos a volver a los 180 días de clases y a la evaluación por materia, todo eso permite una educación de calidad”, expresó Pullaro.

Para Avendaño tenemos que “pensar la reorganización de los factores estructurantes de la organización escolar. Tiene que ver con los tiempos, con los espacios y con los agrupamientos. Extender una jornada para hacer más de lo mismo no soluciona nada”. Para el educador la forma en la que está estructurada hoy la Educación no permite pensar una escuela para el siglo XXI a pesar de que ya llevamos 23 años en este siglo.

Por su parte Thomas resaltó la importancia de juntar cerca de 300 docentes interesadas en mejorar la educación “La alfabetización es la puerta de entrada para los aprendizajes. Si un chico no está alfabetizado no puede adquirir el resto de los aprendizajes”, manifestó. Thomas expuso sobre la experiencia que están llevando a cabo en la provincia trasandina con una Ley de Educación y un sistema que después de 7 años empieza a ver sus primeros resultados.

En su discurso final Pullaro expresó entre otras cosas que: “Las pruebas aprender en Santa Fe indican que la Educación dejó de ser una herramienta que iguala. Los chicos tienen que estar en las escuelas con los docentes aprendiendo. Un proyecto de provincia tiene que tener un proyecto de Educación y en ese sentido vamos a apoyar a los docentes, a los padres y a los alumnos. La Educación tiene que ser una herramienta de transformación”, enfatizó para cerrar de manera contundente. “Ningún niño o niña debería terminar la primaria sin tener una alfabetización completa. La Educación va a ser el eje fundamental de nuestro gobierno”.

Participaron del encuentro dirigentes de toda la provincia entre los que se contaban, Gisela Scaglia vicepresidenta del PRO provincial, José Corral, la diputada nacional Vicky Tejeda, y los diputados y diputadas que integran el bloque que preside Maxi Pullaro.