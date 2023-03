CRAR tuvo una tarde a puro try

Una tarde ideal tuvo este sábado el Círculo Rafaelino de Rugby en Rosario, al ganar todos los encuentros frente a Provincial por la tercera fecha del certamen de segunda división del Torneo Regional del Litoral.

En el partido central de la jornada, el equipo de primera división obtuvo su segunda victoria en otras tantas presentaciones (recordemos que se postergó frente a La Salle), con un resultado demoledor de 66 a 17, apoyando diez tries. En la calurosa jornada el Verde sumó otro bonus ofensivo con los apoyos de Santiago Kerstens en tres oportunidades, Mariano Ferrero en dos, José Francone, Leonardo Sabellotti, Mateo Ferrero, Santiago Albrecht y Juan Cruz Karlen. Además «Patita» Kerstens también capitalizó tres conversiones.

La formación titular del primer equipo dispuesta por Head Coach Alejandro Chiavón fue con: Jerónimo Salvador, Lautaro Duria y Gabriel Morales; Facundo Aimo y Mariano Ferrero, Ignacio Sapino, Gastón Kerstens y Manuel Mandrille; Augusto Cesano y Santiago Kerstens (c); Leonardo Sabellotti, José Francone, Santiago Albrecht y Esteban Appo; Mateo Villar.



LOS OTROS TRIUNFOS

En el primer compromiso de la tarde la prereserva ganó por 69 a 20 apoyando diez tries, a través de Bogado x2, Martinez x2, Lavalle x2, Torres, Kalbermatten Fernandez y Pablo Villar.

Luego la reserva también salió airosa con un marcador abultado: 47 a 7 , con siete tries (Zbrun, Trossero, Sorcineri x2, Fuglini x 2, y Bocco).



LOS DEMÁS RESULTADOS

También por la tercera fecha jugaron: Logaritmo 19 - Los Caranchos 30; La Salle 6 - Jockey de Venado Tuerto 7; Tilcara 41 - Universitario de Santa Fe 7. Libre: Alma Juniors.

Posiciones: Los Caranchos 15; Jockey de Venado Tuerto 14; CRAR 10; Tilcara 5; Alma Juniors 4; La Salle 1; Universitario de Santa Fe, Logaritmo y Provincial 0. CRAR - La Salle y Alma Juniors - Logaritmo son partidos pendientes de la segunda fecha.

Próxima jornada (4ª): Universitario de Santa Fe vs. La Salle; Jockey de Venado Tuerto vs. Provincial; CRAR vs. Logaritmo y Los Caranchos vs. Alma Juniors. Libre: Tilcara.