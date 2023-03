Unión juega en Las Parejas

Unión de Sunchales visitará este domingo a Sportivo Las Parejas desde las 17, en el marco de la segunda fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El encuentro en el estadio "4 de Septiembre" será arbitrado por Jonathan Correa, de Córdoba.

El Bicho Verde tuvo su estreno con un empate en casa ante El Linqueño 1 a 1, mientras que el elenco de la Liga Cañadense perdió en Pergamino ante Douglas Haig por 1 a 0. La escuadra sunchalense dirigida por Cristian Martins está en proceso de formación aún, con un equipo totalmente nuevo que seguramente irá buscando su identidad con el transcurrir de los partidos. Mientras tanto, si puede sumar puntos en reductos complicados, como el de hoy, será importante en ese desafío.

Las Parejas tiene varios conocidos de nuestro fútbol. En la primera fecha fueron titulares los rafaelinos Ezequiel Gnemmi (jugó en Unión el año pasado) y Martín Alemandi, y el delantero Brian Parada (ex BH al igual que el lateral izquierdo).

El posible equipo unionista sería con Rufinetti; Ponce, Barrientos, Niz y Barreto; Vargas, Paulini, Castellano y Grandis; Schonfeld y Rodríguez.



RESTO DE LA FECHA

Los demás encuentros de la zona: a las 16 DEPRO vs. Defensores de Villa Ramallo, Lucas Cavallero; a las 17 Independiente de Chivilcoy vs. Douglas Haig, Joaquín Gil; a las 19 El Linqueño de Lincoln vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Fernando Marcos.

Hoy también se jugarán los restantes partidos de la Zona 4, que tuvo su apertura el viernes con derrota de 9 de Julio en Salta ante Central Norte por 2 a 0. Serán: a las 17 Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana de Salta, Pablo Nuñez; y San Martín de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes, Mauricio Martín. A las 19.30 Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América de Formosa, Enzo Silvestre. Libre: Crucero del Norte.