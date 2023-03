Fundación Progresar abre sus inscripciones

En este nuevo año, las propuestas continúan orientándose a niños, adolescentes, mujeres y familias. En diálogo con la vicepresidente, Gabriela Menara, comentó para este medio: "Este año se continúa con las actividades del año pasado, así que esperamos que se sumen las mujeres, niños/as y adolescentes varones a las actividades. Trabajamos con cupos, por eso es necesario que se inscriban para organizarnos. Los talleres son gratuitos. Quien se anote, debe saber que va a poder concurrir para no dejar sin lugar a quien realmente quiere estar".



Talleres de Oficios

Para alumnos de primer año - chicos entre 13 y 14 años.

Las inscripciones se realizarán desde el próximo lunes 20 al miércoles 22 de marzo, de 20:00 a 21:00 en la Fundación (América 1345).

Deberá realizarla el adolescente junto con un adulto. Presentar DNI del alumno y del tutor.

Inicio de clases: lunes 3 de abril.

Consultas: WhatsApp 3492-641111

"El objetivo es enseñarle conceptos básicos de los oficios. Se enseñan tres: computación, carpintería y herrería. Darles las herramientas para el día de mañana, cuando necesiten buscar trabajo. Entonces, se les enseña a hacer un currículum, a cómo tienen que ir presentados, cómo pedir trabajo. También lo básico, porque son chicos adolescentes. Disponemos de una psicóloga que hace de apoyo y si ellos tienen algún tipo de problemática, puede asesorarlos en qué hacer o cómo afrontar el problema", sumó Gabriela.



Departamento de Asistencia a la Familia

La inscripción se llevará adelante el lunes 20 de marzo a las 15:00.

Los talleres son de costura, tejido, artesanías, ropero bebé, carpintería, panificación y cocina.

Las charlas son abiertas y hay cupos limitados.

Inicio de clases: lunes 10 de abril.

Horario de clases: 14.30 a 16.30

"Se les da talleres y charlas a mujeres y madres, la mayoría mayores de 18 años. Se les dan pautas y se les va enseñando en la medida en que ellas se predispongan a aprender. Las charlas varían en los temas que piden ellas; violencia, bullying, alimentación saludable, con diferentes profesionales. La profundidad del taller se la da el grupo: si son mujeres que ya saben hacer cosas, la profesora tiene una base para arrancar. Si no saben, se les enseñan cuestiones básicas", comenta Gabriela.



Departamento de Educación y Asistencia

Orientado a niñas y niños de entre 5 y 12 años.

La inscripción será los próximos domingo 19 y 26 de marzo, desde las 10:00 hasta las 11:30 en la Fundación (América 1345).

La inscripción la realiza el adulto a cargo del niño/a presentando DNI del inscripto/a y del tutor.

Inicio de actividades: 16 de abril.

Consultas por WhatsApp: 3492 - 64 1105

"Por último, este departamento funciona los domingos y se orienta a chicos en edad escolar. Se los trata de contener, no se les hace una enseñanza específica. Los chicos van rotando en esos talleres. Se los apoya si presentan alguna problemática, se llama a los padres o a la escuela. Es para que el día domingo tengan una actividad donde estén bien, contentos. Se les da el desayuno a la mañana, hay juegos pacíficos. Se trata de mantener la armonía y se cuida mucho el trato a las personas que asisten", concluye.



SOBRE FUNDACIÓN PROGRESAR

Es una Institución sin fines de lucro brindada al servicio de la comunidad, orientada a trabajar en las problemáticas sociales.

Tienden redes de conocimiento, cooperación y ayuda a las personas, contribuyendo a preservar la familia como primera unidad educativa y formadora, brindando apoyo moral y asistencia material.

Para llevar adelante este objetivo coordinan cursos y talleres de diferentes oficios y grupos de charlas, algunos rotativos e integrativos, otros eventuales, empoderando desde el conocimiento a quienes participan en ellos.

La labor se desarrolla en un ámbito de aprendizaje donde prevalece el respeto y el acompañamiento a los asistentes en su libertad de acción y sus creencias religiosas, basándonos en actividades que ponderan la Educación en Valores y Emociones como objetivo central de nuestra institución.