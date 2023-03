Atlético no pudo en su visita a Gimnasia y sumó otra derrota

Atlético de Rafaela no tuvo su mejor excursión en su visita a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro que se inició en la noche del viernes y tuvo que suspenderse cuando iban 15 minutos del primer tiempo se completó en la tarde de ayer y el Lobo jujeño se terminó imponiendo por 1 a 0.

La Crema siempre estuvo en partido pero volvió a fallar en la definición, hasta falló un penal Claudio Bieler en la última del partido, y se volvió con las manos vacías.

Al inicio de la segunda parte, Fernando Brandán metió un gran cabezazo para colgar la pelota de un ángulo y abrir el marcador en la calurosa tarde del norte de nuestro país. En el inicio de la jugada todo Atlético se quedó protestando un lateral, que entendían era a favor.

Sobre el cierre del partido, el árbitro Viñas quiso remediar su error, le dio un penal a la ‘Crema’ pero el Taca mandó su remate desviado.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán suman así su segunda derrota al hilo y ahora buscarán encontrar la recuperación en Alberdi cuando reciban a Quilmes, el próximo domingo 26 de marzo a las 20 hs.



EL PRIMER TIEMPO

Atlético se mostró bien parado, firme en sus ideas y con mayor decisión que su rival. El local tuvo la primera tras un error de Peano, que pifió con sus pies, mandó la pelota al córner y desde esa ejecución Tevez metió un cabezazo en el travesaño. Y la ‘Crema’ respondió en esa contra con un Luna que estuvo intratable. Alex corrió desde mitad de cancha, se sacó las marcas de encima y definió algo exigido ante la buena salida de Luchetti, que evitó el gol.

Luego, Atlético tuvo dos llegadas mediante remates de media distancia. Primero Risso Patrón, con un disparo que se fue cerca. Posteriormente, una pared entre Luna y Bieler que el 10 cargó de potencia su tiro que se estrelló en el poste.



Y LLEGÓ LA DEFINICIÓN

En el inicio del complemento lo ‘durmieron’ a Atlético. Todos se quedaron reclamando un lateral a favor que ni el árbitro ni el juez de línea entendieron así y desde allí nació la jugada del gol. Gran individual de Maidana y cabezazo al ángulo de Brandán para poner, en 3 minutos, el 1 a 0.

Atlético no sintió el golpe y continuó como venía. Medrán mandó gente ‘fresca’ a cancha y el elenco rafaelino siguió dominando las acciones. En 28 minutos Bieler metió un buen remate que contuvo Luchetti.

Sobre los 35 el árbitro Viñas vio mano de un defensor de Gimnasia, ante un balón que impactó Llama y dio en el hombro de su adversario y el Taca se encargó de la ejecución. El goleador no estuvo en su tarde y la mandó desviado afuera.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



GIMNASIA DE JUJUY: Cristian Luchetti (c); Alvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Guillermo Cosaro; Lucas Chiozza, Hugo Soria, Fernando Brandán y Abel Argañaráz; Francisco Maidana y Juan Tevez. Suplentes: Julio Chiarini, Juan Córdoba, Nahuel Casasola, Peter Martínez Grance y Lucas Rebecchi. DT: Mario Gómez.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Laméndola; Manuel Ignacio Lago y Claudio Bieler (c). Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Matías Olguín, Matías Fissore, Thobías Arévalo. DT: Ezequiel Medrán.



Goles en el segundo tiempo: 3m Fernando Brandán (GJ).



Cambios: ST 11m Cristian Llama x Luna y Gonzalo Ríos x Lago (AR), 18m Nicolás Delgadillo x Laméndola y Bautista Tomatis x Portillo (AR), 23m Esteban González x Chiozza y Axel Abet x F. Maidana (GJ), 30m Emiliano Endrizzi x Argañaráz y Leandro González x Brandán (GJ), 39m Agustín Bravo x Risso Patrón (AR).



Amarillas: Sebastián Hernández, Fernando Brandán, Hugo Soria, Hernán Pellerano (GJ); Federico Torres, Fabricio Fontanini (AR)



Nota: Se jugaron dos tiempos de 37 minutos.



Estadio: 23 de Agosto.

Árbitro: Nelson Viñas.

Asistentes: Diego Martín y Emanuel Serale.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.