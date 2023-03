Argentina: pinceldas británicas (Tercera nota)

Por José Pepe Marquínez



En mi artículo anterior me referí a la placita John Malcom ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, al Hotel Claridge y a la confitería Richmond, ambas del microcentro (hoy las dos cerradas) y al Bar Británico de San Telmo.

En el presente vamos a visitar el “Barrio Inglés “ de Caballito. Es el más importante de este tipo en Buenos Aires ya que en Belgrano “R” existe otro barrio inglés, pero de menor magnitud. Encontramos otros espacios de estas características los que se encuentran en el conurbano: el de Temperley y el de Banfield. Obsérvese que ambas ciudades llevan nombres ingleses en homenaje a funcionarios que llegaron a nuestro país, con motivo de la construcción de los ferrocarriles. La circunstancia aludida, logró que las familias inglesas -como ocurre con todo grupo que emigra- se aglutinaran fundamentalmente para conservar sus costumbres, su identidad y ampararse del desarraigo.

Para visitar el Barrio Inglés de Caballito abordaremos el subte de la línea A de Buenos Aires a fin de descender en la estación Primera Junta. Escojo este medio de transporte por cuanto fue construido por la Anglo Argentina de capitales británicos. Fue inaugurada el 1º de diciembre de 1913, siendo el primer subterráneo de Sudamérica y de los países hispanos hablantes en funcionar.

El primer tramo construido lo constituyó el abarcado entre las estaciones Plaza de Mayo y Plaza Miserere (Once). Al segundo, la misma empresa lo concretó entre Plaza Miserere y Primera Junta (Caballito). Por fin, el último tramo de la línea A que llegó hasta la Estación San Pedrito (Flores), fue inaugurado en el año 2013 y no intervinieron capitales británicos.

A la inauguración del subterráneo concurrió el vicepresidente de la República Victorino de la Plaza, dado a que el Presidente, Roque Sáenz Peña, ya se encontraba enfermo. Asistieron además, entre otros, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Joaquín de Anchorena y funcionarios gubernamentales, como así mismo los principales directivos de la empresa británica.

Llamativamente los coches subterráneos que prestaban el servicio no fueron ingleses. Los mismos tenían procedencia belga y contaban con carrocería y asientos de madera. Se los denominaba “Le Brugeoise” más conocidos como “Las Brujas”.

Circularon por casi cien años, desde el 1º de diciembre de 1913 al 12 de enero del 2013 ya que fueron sustituidos por otros coches más modernos.

Arribados a la estación Primera Junta emergemos a la superficie y nos encontramos con el Barrio Inglés a pocas cuadras de allí. En realidad este es un sub - barrio dentro de Caballito.

El paisaje que se observa es el de un llamativo rincón londinense. Consta de residencias que fueron construidas para el personal jerárquico que se desempeñaba en los ferrocarriles. Combina el estilo anglosajón con predominancia Tudor y en algunos casos eclécticos. La mayoría de las casas ostentan escudos heráldicos.

El barrio comenzó a construirse aprovechando que esa zona era campo en el año 1920 y fue propicia para el loteo. El proyecto correspondió al Banco Hogar Argentino que como su nombre lo indica constituía una entidad financiera de aquella época. Por esos años se lo conocía como “Barrio Hogar Argentino” pero a partir de 1960 se lo paso a denominar “Barrio inglés” por razones estrictamente publicitarias y comerciales (lo que hoy conocemos como marketing).

Las calles son tranquilas, el barrio está habitado por gente de clase media-alta y las propiedades tienen un alto valor de mercado. Las mismas carecen de garajes por lo cual en sus calles se ven estacionados autos de alta gama entre otros.

No se permite alterar las fachadas ni construir casas en altura ya que el barrio ha sido declarado de “protección histórica” por una ordenanza del gobierno de la ciudad. Todas las viviendas sin excepción cuentan con un pequeño jardín en el frente.

El barrio inglés de Caballito abarca seis manzanas comprendidas en las Avenidas del Barco Centenera y Pedro Goyena y las calles Emilio Mitre y Valle. Las internas llevan nombres relacionados con el banco que proyectó el barrio, por ejemplo el de Antonino Ferrari, director de la entidad financiera fallecido por aquel entonces.

Los arquitectos que diseñaron el proyecto eran integrantes de los estudios Lanús, Molina y Ferrari.

Hoy el barrio inglés es un polo gastronómico entre los que se destaca el “Tranvía casa de café”. Más allá encontramos al Viejo Buzón un típico bodegón porteño, declarado, “Bar Notable” por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Se ubica en Neuquén y Espinoza y un viejo buzón carmín preside la escena. Su especialidad es la comida de olla: guiso de lentejas, locro y buseca.

En la próxima entrega me referiré a la famosa Tienda Harrod´s de Avenida Córdoba y Florida, única sucursal en el mundo de la casa matriz de Londres y también a la Catedral Anglicana ubicada en la zona financiera de Buenos Aires.

