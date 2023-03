El Ejecutivo deberá mejorar información sobre vecinales

Funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal se comprometieron ayer ante el Concejo en buscar un mecanismo para mejorar la entrega de información vinculada a las 41 comisiones vecinales que funcionan en la ciudad tras los reproches efectuados por los ediles durante una reunión efectuada ayer por la mañana en el recinto legislativo. De todos modos, el encuentro se desarrolló en un "clima cordial" según definió el secretario de Gobierno, Jorge Muriel, quien asistió junto a la coordinadora del área de Vecinales, Vanesa Macagno, y el fiscal Municipal, Daniel Fruttero.

Según informaron desde el Concejo, durante el encuentro se abordó "la situación actual de la Vecinal de barrio Italia, la distribución de fondos para los festejos barriales y el próximo plan de pavimentación". El presidente del cuerpo legislativo, Germán Bottero, abrió el encuentro que respondió a un pedido cursado hace seis meses, por lo que el primer planteo fue generar un canal de diálogo permanente para analizar las demandas que llegan desde los barrios tanto al área de Vecinales como a través de los concejales.

"Fue un buen encuentro, fue positivo. Los concejales por ahí no tienen toda la información, hemos podido dar respuesta a sus inquietudes", sostuvo Muriel tras la reunión.

Por su parte, Macagno destacó la posibilidad de "recrear esta instancia de diálogo para que los concejales puedan estar informándose de primera mano de todo el trabajo que se realiza en el territorio con las comisiones vecinales". Respecto a la agenda de la reunión, expresó que "evaluamos la situación de barrio Italia, principalmente con el conflicto entre integrantes de la misma, el trabajo que hicimos para acercar a los dirigentes que después de asumir tuvieron diferencias que se hicieron pública, a la vez que contamos que la novedad fue la renuncia presentada por la presidenta, Sabrina Ulmann, tema que ya está en Fiscalía Municipal y que será tema de una reunión el próximo lunes".

"El otro tema que se trató fue el proyecto para un nuevo plan de pavimento que está en etapa de elaboración tras las charlas con la Federación de Entidades Vecinales y que próximamente se enviará al Concejo", dijo Macagno.

Desde el otro lado, Lisandro Mársico planteó que "quedó en evidencia una falta de coordinación entre áreas del Departamento Ejecutivo para facilitar mayor información a los concejales sobre las actividades de las vecinales". "Ante esta demora en atender nuestros pedidos, le hemos solicitado al Ejecutivo que nos tenga más informados de lo que sucede en las vecinales, en especial de las reuniones por seguridad u otros temas, como lo que sucedió en barrio Italia con discusiones entre vecinos por el sentido de circulación de la avenida central y el posterior conflicto entre dirigentes de la vecinal", agregó.

Por su parte, la concejal de JxC, Alejandra Sagardoy, recordó que "esta reunión había sido solicitada por el Concejo hace 6 meses ,ante los conflictos suscitados entre los vecinos del barrio Italia que comenzaron con el proyecto para que avenida Italia tenga una sola mano, continuando con el problema que se dio en la nueva conducción de la vecinal apenas asumió, pues un grupo de integrantes había solicitado la destitución de la presidenta". "La coordinadora de Vecinales reconoció los conflictos y hoy después de varias reuniones están trabajando junto a los integrantes y colaboradores de la Comisión Vecinal para normalizar su funcionamiento, más aún ahora con la renuncia de la presidenta", añadió.

"Es importante que los funcionarios y funcionarias del Ejecutivo expliquen cuando el Concejo Municipal solicita información sobre las diferentes problemáticas que nos plantean los vecinos para poder dar una respuesta a las mismas. Debemos mejorar estas instancias de diálogo", sostuvo Sagardoy.

Para Sagardoy "es necesario y urgente que el Ejecutivo agilice los mecanismos de comunicación con el Concejo Municipal para que no suceda estas situaciones donde la funcionaria no estaba notificada de la reunión pedida desde hace 6 meses, porque en el medio están los vecinoss esperando una solución o una respuesta". En este sentido, los funcionarios se quedaron con la tarea para el hogar de mejorar la comunicación con el Concejo, mientras que los ediles también agendaron "aggiornar la ordenanza de Vecinales", puntualizó.

Con respecto al nuevo plan de pavimento, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, prepara una visita al Concejo para anticipar detalles. "Lo único que yo dije es que hay que explicarles muy bien a los vecinos que la obra de pavimento es cara, que tengan en claro cuánto van a tener que pagar por mes, el tema de los intereses y de la inflación para evitar lo que tuvimos que hacer en las últimas semanas, votar una ordenanza para que frentistas beneficiados con el Plan 130 Cuadras puedan regularizar sus deudas, ya que el 60 por ciento adeudaba cuotas".