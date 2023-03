Los choques no paran: al menos cuatro en Rafaela

Al menos cuatro siniestros viales en Rafaela y uno en Presidente Roca fueron reportados en la jornada de ayer por las fuerzas de seguridad.

Producto de los incidentes se registraron 3 motociclistas lesionados en Rafaela y un peatón en Presidente Roca. A continuación se describen los mismos.



LOS EVENTOS

EN RAFAELA

7:49. El Centro de Monitoreo informó sobre un suceso vial en el cruce de Av. Aristóbulo de Valle e Intendente Giménez entre una camioneta y una motocicleta, producto del cual no hubo lesionados. Fueron partes una camioneta Ford Ecosport dirigida por Romina L. de 40 años de edad, domiciliada en Rafaela; y por la otra parte, Francesco S. de 16 años, también con domicilio en esta ciudad, quien conducía una moto marca Motomel 110 c.c. sin chapa patente colocada. Se hizo presente personal de Protección Vial que labró una infracción al motociclista.



10:55. Un siniestro vial fue informado en la intersección de Bv. Hipólito Yrigoyen y Chacabuco entre un automóvil y una camioneta. Fueron partes del mismo un automóvil marca Volkswagen Up! color blanco conducido por Nadina A. de 48 años, domiciliada en Rafaela; y por la otra parte una camioneta Volkswagen Amarok color blanca, dirigida por Guillermo B. de 71 años, de la localidad de Saguier. El servicio de emergencias SIES 107 atendió en el lugar a ambos conductores y a raíz de lo sucedido sólo hubo daños materiales. Intervino en el lugar personal de Protección Vial, móviles policiales de la Brigada Motorizada, y de la Guardia Urbana (GUR).



12:00. Desde SIES 107 informaron a la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) que en calle Casabella al 100 se registró un accidente entre un auto y una motocicleta aparentemente con un lesionado. Fueron partes del incidente vial una mujer identificada como Nancy C. de 59 años, domiciliada en Rafaela, quien conducía una motocicleta Nevada 110 c.c. y por la parte restante Santiago R. de 31 años, domiciliado en esta ciudad, quien conducía un automóvil Fiat Uno. Un móvil policial acudió al lugar, en tanto que SIES 107 trasladó a la mujer en cuestión.



EN A. DEL VALLE

Y PAUL HARRIS

Personal del Destacamento Nº 9, tomó conocimiento en la jornada de ayer sobre un siniestro vial en la intersección de Av. Aristóbulo del Valle y calle Paul Harris.

Formaron parte del mismo una motocicleta Honda NXR125, guiada por un hombre de 56 años, y la otra parte una motocicleta marca Honda Wave 110 c.c., conducida por una mujer de 25 años, quien estaba acompañada de otra mujer. En el lugar se hizo presente personal del servicio SIES 107, quienes trasladaron a la mujer junto a la acompañante, hasta el Hospital "Jaime Ferré", donde les diagnosticaron lesiones de carácter leves (escoriaciones en el brazo y antebrazo izquierdo).



EN EL ACCESO A

PRESIDENTE ROCA

En la noche del jueves, efectivos de Subcomisaría 15ª, fueron comisionados por el despacho de Emergencias 911 al ingreso sur de la localidad de Presidente Roca, donde se habría producido un siniestro vial.

En el lugar corroboraron que formaron parte un peatón, tratándose de una mujer de 42 años; y un automóvil Renault Koleos, al mando de un hombre de 61 años. Una unidad de emergencias SIES 107 trasladó a la mujer al Hospital de Rafaela, donde se le constataron lesiones leves. En el lugar trabajó Policía Científica, quienes secuestraron el vehículo involucrado.