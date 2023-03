Cristina Kirchner recibirá el respaldo del Grupo Puebla

La vicepresidenta Cristina Kirchner será la principal oradora el martes próximo en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos del Grupo de Puebla, que denunciará la "persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra".

El encuentro había sido planeado inicialmente para diciembre, pero se canceló porque la titular del Senado había contraído coronavirus. En ese momento, el presidente Alberto Fernández había sido el organizador del evento, pero ahora en medio de las turbulencias de la relación con Cristina Kirchner, no estará presente en el momento del discurso de su vice.

Según supo NA de fuentes oficiales, el jefe de Estado estará en la apertura del foro, el día lunes, pero no asistirá a escuchar a la ex mandataria. Quienes sí estarán serán los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia); el jurista español Baltasar Garzón; del diputado español por Madrid Enrique Santiago; del diputado hispanoargentino por Barcelona Gerardo Pisarello; la jurista hispanoecuatoriana Adoración Guamán; la historiadora y comunicadora social argentina Silvina Romano; la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Gisele Ribocom; el senador nacional Oscar Parrilli; el diputado Eduardo Valdés; y el coordinador del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami.

El encuentro comenzará a las 17 el martes próximo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), bajo la convocatoria "Voluntad popular y democracia: Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia".

La ex presidenta recibirá el respaldo regional luego de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco del juicio que se realizó por irregularidades en la adjudicación de la obra pública de Santa Cruz durante su gobierno.

Cristina Kirchner considera que esa sentencia es una "proscripción" electoral en su contra. En ese marco, las agrupaciones políticas que la respaldan impulsan una campaña para que revise su decisión de no ser candidata a nada este año, bajo el lema "Luche y vuelve".

La reunión en Buenos Aires servirá para que la ex mandataria vuelva a hablar públicamente de su situación judicial y, a la vez, reciba el apoyo de los líderes progresistas de la región.

Se espera que el ex presidente ecuatoriano Correa sea uno de los expositores de la jornada y llegará a la Argentina en momentos de extrema tensión en la relación con ese país.

La polémica, que derivó en que tanto la Argentina como Ecuador retiraran a sus embajadores esta semana, comenzó con la fuga de la ex ministra de Correa María de los Ángeles Duarte de la sede de la Embajada local en Quito.

Al cierre de la actividad, se presentará el libro "Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina", una publicación conjunta de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG), el Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, (CLAJUD), y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). El libro contiene textos escritos por: José Luís Rodriguez Zapatero, Baltasar Garzón, Gisele Ricobom, Silvina Romano, E. Raúl Zaffaroni, Gerardo Pisarello, Elizabeth Gómez Alcorta, Carol Proner, Virgilio Hernández Enríquez, Marcelo Maisonnave, Larissa Ramina, Charlotth Back, Adoración Guamán, Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, Emilio Camacho, Juarez Tavares, y Ernesto Samper; bajo la coordinación de Baltasar Garzón, Gisele Ricobom y Silvina Romano. (NA)