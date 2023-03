A 31 años del ataque, la Embajada de Israel renovó el reclamo de justicia

Funcionarios de los gobiernos nacional y porteño, además de legisladores nacionales, participaron ayer del homenaje central por el 31 aniversario del atentado contra la Embajada de Israel, en Arroyo y Suipacha, donde estaba ubicada la sede en 1992. El atentado causó oficialmente 22 muertos y 242 heridos, según la Corte. En 1999, el tribunal sostuvo que el atentado fue cometido el 17 de marzo de 1992 por un conductor suicida a bordo de una camioneta Ford F 100 cargada de explosivos que se estrelló contra el edificio situado en Arroyo 916, de la Capital Federal.

A la ceremonia asistieron el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro de Justicia, Martín Soria; el de Educación, Jaime Perczyk; de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; los diputados Facundo Manes y Juan Manuel López; la senadora nacional Carolina Losada, y el ex senador Federico Pinedo.

Además, estuvieron presentes el embajador de Israel en el país, Eyal Sela; el presidente de la AMIA, Amos Lineztky, y del vicepresidente de la DAIA, Marcos Kohen, junto a familiares y amigos de las 29 víctimas fatales.

El homenaje comenzó a las 14.45 con el sonido de las campanas de la iglesia Mater Admirabilis, ubicada a metros de la esquina donde estaba emplazado el edificio que voló hace 31 años.

Las autoridades de la Embajada de Israel reiteraron el reclamo de Justicia e investigación por el atentado, que sigue sin esclarecerse, sin condenados ni acusados.

La Embajada señaló: "Apoyado por Irán, la organización terrorista Hezbollah ha asesinado a civiles inocentes desde Israel hasta Argentina. 31 años del atentado contra la embajada de Israel en Argentina, un ejemplo de lo que Hezbollah e Irán buscan sembrar: terror, sangre y destrucción".

Los homenajes comenzaron el jueves con el llamado "Acto de Juventud", que se desarrolló en la plaza seca de Arroyo y Suipacha, también bajo el lema "Sembrando un legado de memoria para cosechar un futuro de paz".

La Embajada expresó: "En homenaje a las víctimas, a sus familiares y seres queridos; a los sobrevivientes; a todos aquellos que brindaron su apoyo y dedicación para ayudar a remover los escombros, a curar las heridas, a reconstruir lesiones del cuerpo y del alma, dedicamos un proyecto educativo que recoge recursos pedagógicos que faciliten abordar la temática en instituciones educativas y a trabajar en pos de una sociedad en donde el terrorismo no vuelva a tener lugar".

"Mantener viva la memoria es una tarea permanente que nos une y renueva la esperanza para un futuro mejor. Al terrorismo lo vimos de cerca. Eso es algo que nunca vamos a olvidar", agregó la sede diplomática.



DOS ÓRDENES DE

CAPTURA VIGENTES

La investigación de la Corte Suprema sobre el atentado contra la Embajada de Israel está virtualmente paralizada desde 2015, cuando la Secretaría Especial del máximo tribunal pidió las capturas internacionales de un libanés y un colombiano como supuestos autores del ataque.

En octubre de aquel año, la Corte ordenó las capturas del libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y del colombiano Samuel Salman El Reda Reda. Ambas alertas rojas están hoy vigentes, según consta en la página de Interpol. La Corte también apuntó a la presunta responsabilidad del sirio Imad Mughniyah, un jefe militar de Hezbollah, quien murió en Damasco en 2008.

La causa, que está caratulada como "Sumario instruido en la Cría. 15a. por averiguación de los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daño (arts. 186,80 Inc. 4 y 5 y 183 del CP) con motivo del atentado a la Embajada de Israel", no registra movimientos oficialmente desde julio de 2014.

Así consta en la página de seguimiento de expedientes de la Corte, que consigna que en esa oportunidad "se gira oficio de la Unidad Fiscal de Investigación. – Adjunta testimonios en 10 fojas". La causa que tramitó desde el inicio en la Corte por "competencia originaria", ya que así lo establece la legislación cuando aparece involucrado un Estado extranjero en un expediente.

La Corte creó en 1997 una secretaría especial para investigar el atentado y designó al frente de la investigación al entonces titular de la Secretaría Penal, Esteban Canevari, quien se jubiló el 1º de abril de 2018 y en su cargo fue designado Fernando Arnedo, titular de la Secretaría Judicial número tres de la Corte, quien formalmente está a cargo de la "Causa Embajada". (NA)