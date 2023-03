"No hay acusados, detenidos ni encarcelados"

Jorge Salvador Cohen, ex jefe de prensa de la Embajada de Israel y sobreviviente del atentado que ocasionó 29 muertos y más de 200 heridos el 17 de marzo de 1992, aseguró que 31 años después "no hay acusados, por lo cual no hay detenidos ni encarcelados" lo que "describe el estado de la investigación".

Además, agregó: "Al haber sido una víctima de lo que pasó, lo que uno pretende es justicia, nada más, pero quedó impune, como la AMIA".

En diálogo con Antonio Fernández Llorente (quien cubrió el hecho como reportero) al programa "Sin Relato" que se emite por la AM 990, el encargado de la comunicación del edificio diplomático israelí en Argentina sostuvo: "Cada 17 de marzo empiezan de una manera distinta a los días comunes, uno se acuesta más tarde el día antes y se despierta más temprano".

Al respecto, remarcó que junto con el de la AMIA ocurrido en 1994: "Son los dos atentados más importantes de la historia de nuestro país".

También recordó que "la investigación estuvo a cargo de la Corte Suprema al tratarse de un atentado, no lo trató la Justicia Federal como en el caso de la AMIA".

En paralelo, sobre las versiones de la causa y de cómo se llevó a cabo, Cohen explicó que "hubo tantísimas versiones, entre ellas, una parte de un motor que había aparecido en el piso 11 del edificio de la esquina de Suipacha y Arroyo, es decir, en diagonal a la casona de la Embajada, pero eso quedó en la nada y hoy no hay detenidos ni encarcelados".

Cohen, por último, rescató que "el acompañamiento fue importante en todos estos años" y rememoró que aquella sede de la Embajada de Israel en el barrio porteño de Retiro "no era un edificio de oficinas, sino una vieja casona de estilo francés de los años 30", razón por la que sus integrantes tenían una relación muy cercana.

"Nosotros en algún sentido éramos una familia, tuvimos un vínculo bastante cercano cobijado en esa casona, por eso también la muerte de nuestros compañeros nos afectó tanto", concluyó. (NA)