Barceló: “hay jueces que están muy radicalizados con la cuestión de género”

Tal como anticipáramos en la jornada de ayer desde estas páginas bajo el título «Camarista rechazó su recusación y hoy (por ayer) se define cómo sigue la causa»; a partir de las 9.00 de la mañana de la víspera, en la sala 1 de los tribunales penales de Rafaela, se llevó a cabo la audiencia de recusación de la jueza de IPP Cristina Fortunato la cual –en primera instancia- prorrogó la prisión preventiva del imputado Emanuel S. por 10 meses más, por lo que la Defensa pidió su apartamiento ya transcurridos dos años de su detención.

La audiencia fue presidida finalmente –luego de otro pedido de recusación- por el juez de Cámara Dr. Matías Drivet. Por la parte acusatoria estuvieron presentes el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local Dr. Carlos Vottero, y representado a la Querella (la familia de los denunciantes) la abogada del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Dra. Paola Pradolini. Por la defensa hizo lo propio el Dr. Marcos Barceló acompañado de Paola Domínguez. Cabe destacar que también participó de la audiencia, en forma remota, una de las denunciantes.

Según explicó Drivet, el objeto de la audiencia fue discutir solamente el planteo recusatorio a la jueza Cristina Fortunato por su fallo de primera instancia –que fue apelado- de renovar por 10 meses más la prisión preventiva del único imputado en este caso, quien ya cumplió dos años detenido preventivamente. Cabe agregar que el 6 de marzo último la jueza Fortunato ya había rechazado la recusación en su contra, decisión que fue apelada por los abogados defensores del encartado. “No hay otra cuestión vinculada a ninguna otra instancia. Es exclusivamente este planteo recusatorio […] Para esta audiencia tenemos público presente (la Prensa), por consiguiente voy a dejar claro que es lo que se tiene que discutir en esta audiencia hoy. No se discutirá otra cosa”, remarcó Drivet ya desde el inicio de la audiencia, haciendo hincapié en que era un “debate técnico”.

Primero se le dio la palabra a la parte recusante para que explique los motivos de la recusación planteada y por qué consideran que la Dra. Fortunato no puede intervenir. Luego hizo uso de la palabra el fiscal del MPA y por último la abogada querellante.

El Código establece derechos para las víctimas y para los imputados, por lo que cualquiera de las dos partes pudo hacer uso de la palabra durante la audiencia, la denunciante y el imputado. En este punto decidió hacer uso de la palabra el imputado Emanuel S.

Dijo el encartado dirigiéndose al Juez: “Estoy muy preocupado. Ud. hizo publicaciones muy fuertes hacia mi familia, y me parece muy poco ético y profesional, aún sabiendo que mi abogado lo recusó yo también quiero recusarlo y me parece que no están dadas las garantías que yo debería tener”.

En este punto, Drivet intervino diciéndole al imputado: “¿Ud. sabe, le informaron que la ley santafesina prohíbe recusar a un juez para intervenir en un trámite recusatorio? Los primeros renglones de la resolución dicen concretamente que, ‘no existe posibilidad de recusar a un magistrado designado para intervenir en un trámite recusatorio’”, remarcó el juez Drivet.

No obstante continuó el imputado: “Entiendo perfectamente que haya cuestiones legales y que la ley lo ampare, pero lo que no entiendo son las cuestiones éticas y morales […] Quería manifestar mi incomodidad y mi preocupación por el resultado de esta audiencia”, dijo Emanuel S. Prosiguió: “si nosotros pedimos hoy la recusación de la Dra. Fortunato es porque creemos que nos vemos afectados por su intervención en la causa”.

Seguidamente tomó la palabra su abogado defensor Marcos Barceló y dirigiéndose al Juez dijo: “Quiero formular dos reservas de invalidez respecto de esta audiencia. En primer lugar reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, via denuncia contra usted, por Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica del Colegio de Jueces Penales, porque con esta audiencia se está violentando la garantía de imparcialidad del juzgador como ya fuera planteado”. En segundo lugar planteó reserva de invalidez, “en el caso que Ud. utilice un idioma distinto al idioma nacional en esta audiencia o en su resolución”. Esto último se debe a que Drivet ya había utilizado lenguaje inclusivo en uno de sus escritos en el marco de otra causa.

Más tarde el fiscal Vottero, de la Unidad Fiscal Rafaela, dijo que: “La sospecha de parcialidad no existe ni ha sido acreditada”; en tanto que la abogada querellante Pradolini sostuvo que, “me opongo a todo lo que solicita la defensa del imputado […] y le pido a su señoría que no haga lugar a lo solicitado por esta Defensa y que confirme la participación de la Dra. Cristina Fortunato en la audiencia preliminar fijada para el 28 de abril de este año”, dijo.

Finalmente el juez Drivet anunció que “el tribunal va a tomar la decisión en los plazos procesales fijados y la decisión será notificada a las partes a través de la Oficina de Gestión Judicial”.



ENTREVISTA AL DR.

MARCOS BARCELÓ

Una vez finalizada la audiencia anterior, LA OPINIÓN dialogó con el Dr. Marcos Barceló, abogado de la Defensa de Emanuel, y esto señalaba.



- ¿Qué valoración hace de la audiencia de hoy?

Nos parece un tremendo despropósito que el Dr. Drivet hoy haya estado presente en esta audiencia. Nosotros creemos que después de los hechos de público conocimiento por los cuales el magistrado trató violentamente a un grupo de mujeres familiares del imputado, la verdad que creíamos que de oficio se iba a excusar de participar en esta cuestión que era específicamente sobre la recusación de la Dra. Fortunato.

Esto no sucedió, hoy también se expresó el imputado respecto que le daba muchísima preocupación el hecho de que un camarista que había hostigado a su familia, habiendo sido denunciado por violencia de género, hoy esté presente acá, habiendo destratado a los familiares con términos tan duros y burlescos en su red social Twitter. Algo muy extraño en un magistrado. Después de 30 años de ejercicio profesional es la primera vez que lo veo.



- Emanuel hizo uso de la palabra, lo que no es muy común en los imputados. ¿A qué se debe?

Emanuel hizo uso de la palabra. Es una garantía constitucional que tiene todo imputado, está específicamente contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen el deber de escucharlo. Así, expresó su preocupación que el camarista Drivet, quien hoy dirigió esta audiencia habiendo hostigado a sus familiares, y a pesar de ser interrumpido por el magistrado, logró hacerse entender y él también planteó “in voce” una recusación contra el camarista hoy pese a que la Defensa Técnica había presentado un escrito recusatorio.



- ¿Cuáles van a ser los plazos del juez para explayarse sobre el resultado de la audiencia ya que hoy no lo hizo oralmente?

Los plazos para los jueces no son ordenatorios, pero conociéndolo al magistrado yo creo que en menos de cinco días va a estar la resolución.



- ¿Y cómo sigue la causa a partir de ahora?

Lo que se viene ahora es la audiencia preliminar que es la segunda audiencia más importante del proceso. Será el 28 de abril y es una audiencia filtro donde se discuten no sólo cuestiones atinentes a la acusación y a sus vicios, sino a toda la prueba que se va a utilizar en el debate oral. Acá se aprueba o rechaza la prueba que se va a utilizar en el juicio.

Por eso para nosotros era tan importante que la Dra. Fortunato no presidiera esa audiencia preliminar por cuestiones que son de público conocimiento. Es una jueza feminista, que se expresa de esa manera en sus redes sociales; que integra la Red de Mujeres para la Justicia, que impulsan entre otras cosas la instauración de una justicia feminista y transfeminista en la República Argentina, y nosotros creemos que ninguna jueza que se manifieste abiertamente de esa manera pueda participar de este tipo de procesos por delitos de género y sexual.

[…] Hay jueces que están muy radicalizados con la cuestión de género, por todo este bombardeo que se da dentro del Poder Judicial a través de la aplicación de la ley Micaela, y jueces que no están contaminados con la cuestión de género. Acá en Rafaela, los jueces que tuvimos nosotros están absolutamente radicalizados y participan con un sesgo cognitivo acusatorio en todos los procesos. Da la sensación que ya entran con una decisión tomada y eso intentamos combatir hasta ahora con resultado negativo.