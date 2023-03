Lorenzetti participará de un evento de la ONU sobre derecho ambiental

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, será uno de los oradores en un evento que se desarrollará este sábado y del que participarán jueces de Cortes Supremas de todo el mundo. Allí se discutirá el contenido y las implicancias de la Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica de Brasilia (2018), elaborada en el Octavo Foro Mundial del Agua. El evento se realizará a partir de las 08:00 (hora Argentina).

La problemática que plantea la cuestión ambiental no es algo nuevo para Lorenzetti, quien ha publicado numerosos trabajos sobre la temática y participa activamente de varias organizaciones internacionales de jueces y expertos en la materia. Recientemente presentó a Terra, un desarrollo de Inteligencia Artificial enfocado en el activismo ambiental. Fue en el marco de su libro “El nuevo enemigo: el colapso ambiental”.

La función de Terra es advertir y concientizar sobre la necesidad de luchar contra “el nuevo enemigo”, materializado en pandemias: incendios, extinción de especies vegetales y animales, falta de agua potable y contaminación de los ríos, entre otros. También reclamar a los poderes políticos de todos los niveles que adopten políticas de Estado que protejan el ambiente, sumado a la necesidad de alcanzar la igualdad de género, el respeto por la diversidad biológica y cultural.

En los paneles del primer bloque, expertos diplomáticos y estudiosos del derecho analizarán la Declaración. Luego, en las conferencias del segundo bloque, miembros de Cortes Supremas del mundo repasarán sus puntos clave desde la perspectiva de las regiones donde se desempeñan.

El evento es organizado por Naciones Unidas, el Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente (GJIE por sus siglas en inglés), en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Asociación Internacional de Jueces (IAJ), la Comisión Mundial del Derecho Ambiental y la División de Derecho y Consejo Internacional de Derecho Ambiental.

Además de Lorenzetti participarán del evento los jueces Antonio Herman Benjamin (Superior Tribunal de Justicia de Brasil, Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente), Norma Piña (presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México), José Igreja Matos (Corte de Apelaciones de Porto, Portugal, Asociación Internacional de Jueces), Damaris Vargas Vasquez (jueza de la Corte Suprema de Costa Rica), Maria Filomena Singh (jueza de la Corte Suprema de Filipinas), Andromache Karakatsanis (Corte Suprema de Canadá).

También estarán presentes Sapana Pradham Malla (Corte Suprema de Nepal), Syed Mansoor Ali Shah (Corte Suprema de Pakistán), Nambitha Dambuza (Corte Suprema de Sudáfrica), Alfredo Gutiérrez (Corte Suprema de México), Joe Williams (Corte Suprema de Nueza Zelanda) y Keith Lindblom (Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales).

Además, disertarán diplomáticos y expertos como Fabien Raynaud (Consejo de Estado de Francia), André Corrêa do Lago (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil), el embajador por Naciones Unidas João Genésio de Almeida Filho, Christina Voigt (Comisión Mundial del Derecho Ambiental), Patricia Kameri-Mbote (directora de la División de Derecho), Nicholas Robinson (Comisión Mundial del Derecho Ambiental), Denise Antolini (profesora de la Escuela de Derecho William S. Richardon y la Universidad de Hawaii), Nicholas Bryner (profesor de la Universidad de Louisiana).

Junto a ellos también serán de la partida, Arnold Kreilhuber (División de Derecho), Scott Fulton (presidente emérito del Instituto de Derecho Ambiental), Rhiannon Tereari’i Chandler-’lao (Escuela de Derecho William S. Richardon),Ayman Cherkaoui (Comisión Mundial del Derecho Ambiental) y Montserrat Abad Castelos (Universidad Carlos III de Madrid).

Qué es la Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica de Brasilia

La Declaración es el resultado de meses de discusión y cooperación entre magistrados de distintas Cortes Supremas y jueces de más de 50 países. Ya ha sido citada en muchas sentencias sobre casos relacionados con el agua y aborda cuestiones muy importantes sobre la ley y la justicia hídrica, en particular relacionadas con la contaminación, la biodiversidad y las crisis climáticas.

Principalmente, estructura en 10 principios los aspectos jurídicos más relevantes de la justicia hídrica desde una perspectiva ambiental y de derechos humanos. Está considerada una de las contribuciones legales más poderosas hacia una hoja de ruta para la implementación del ODS 6 (Objetivo de Desarrollo Sostenible), un programa que pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel global. (Fuente Infobae)