Sportivo recibe a Ferro por la Copa Departamento Castellanos

La tercera fase de la Copa Departamento Castellanos, certamen que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, tendrá continuidad en la jornada de hoy. En barrio Barranquitas, Sportivo Norte y Ferrocarril del Estado se enfrentarán en busca del pasaje a la próxima instancia. El encuentro comenzará a las 18.15hs.

El ganador se medirá por el boleto a semifinales con el vencedor de Atlético de Rafaela vs Independiente Ataliva, que juegan el domingo.

El ‘Negro’ viene de dejar en el camino a Argentino de Vila y previamente eliminó a Sportivo Aureliense; mientras que el conjunto de barrio Los Nogales hizo lo propio con Sportivo Roca y Zenón Pereyra.

Previamente, desde las 17hs, jugarán las categorías 2011 de Sportivo y Ferro.

Vale recordar que del otro lado de la llave, el Deportivo Libertad ya espera en semifinales por el ganador del cruce entre Peña y el Cervecero.



MAÑANA: 18.15hs Peñarol vs Arg. Quilmes (2011: Atlético María Juana vs Unión de Sunchales, 19.00hs Brown de San Vicente vs Ben Hur (2011: Brown vs Ben Hur), 19.15hs Atlético de Rafaela vs Independiente de Ataliva (2011: Atlético vs Dep. Josefina).