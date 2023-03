El León dio pelea, pero cayó en Salta

El León realizó un partido aceptable en el Padre Martearena, asumiendo la intención de plantarse con decisión en el campo, sin regalar espacios y no dejando evidenciar su condición de equipo recién ascendido que visitaba a uno de los siempre candidatos a pelear el ascenso. Pero eso no fue suficiente, y luego de 12 años el regreso a la tercera categoría fue con derrota por 2 a 0.

Si bien Central Norte fue el que asumió por su condición de local el protagonismo, no generó grandes aproximaciones al arco de Joaquín Gómez. Más allá de contar de jugadores de buen pie como Navarro, Vella o Magno, el equipo rafaelino estuvo ordenado con un buen equilibrio en el sector central a través de Aguilar y Salcedo, y seguridad en el fondo para responder tanto por abajo como en el juego aéreo con Centurión y Vera.

Salvo algunas acciones de pelota parada, en el partido no había pasado demasiado hasta los 25 minutos, en que Rekers vio una mano inexistente de Sebastián Acuña (la pelota recorrió su hombro) y cobró penal ante las protestas del elenco rafaelino. Poco le importó a Magno que con un remate fuerte al medio puso la apertura en el marcador venciendo a Gómez.

De allí en más intentó ganar metros en la cancha 9 de Julio, ya bajo una persistente lluvia que caía en la capital salteña. Entró un poco más en acción Ruiz Díaz e Ibáñez mostró su habitual sacrificio para ir a cada pelota en la búsqueda de generar su oportunidad. En un remate de media distancia exigió a una buena intervención de Caprio.

En el segundo tiempo, continuó el elenco dirigido por Barbero en su postura de jugar en campo del Cuervo. Con Costamagna un poco más activo, intentó darle mayor compañía a Burdesse e Ibáñez.

El conjunto salteño si bien insinuaba cierta peligrosidad cuando Magno entraba en acción, no concretaba las oportunidades de contra cuando se le presentaban, a veces por falta de precisión en el último pase o en otras por la seguridad de Gómez.

Rápidamente vinieron los cambios en la visita. Adentro Nuñez y López por Burdese y Salcedo, buscando por un lado mayor explosión ofensiva y por el otro también juego en el medio. El León generó varias oportunidades de pelota parada, pero no consiguió capitalizarlas.

Central Norte tuvo el segundo a través de un cabezazo de Suraci, pero respondió de gran manera el arquero juliense. En el último cuarto de hora, cuando también entraron Bravo y Loboa, 9 de Julio pasó a defender con tres para quedar con tres delanteros, en la búsqueda de la paridad.

Con mucha hidalguía siguió buscando el elenco visitante, con más ganas que fútbol, pero sin embargo la visita casi en el epílogo consiguió aumentar la diferencia con un cabezazo de Magno que se le escurrió a Gómez.

Más allá del resultado fue una presentación correcta del conjunto juliense, que evidentemente tendrá que hacerse fuerte de local para tener una temporada sin sobresaltos. El primer desafío en el Soltermam será el sábado venidero a las 20 ante Sarmiento de Resistencia.



CENTRAL NORTE 2 - 9 DE JULIO 0

Estadio: Padre Martearena.

Arbitro: Brian Rekers. Asistentes: Luis Ortíz y Ricardo Williams.

CENTRAL NORTE: 1 Caprio Nicolás; Lucas Reynoso, Enzo Suraci, Rodrigo Moriñigo y Laureano Puñet; Cristian Chavarría, Sebastián Navarro, Martín Vera (87' Juan Carrizo) y Leandro Vella (70' Braian Cuello); Diego Magno (90' Fabricio Reyes) y Juan Franzoni. Sup: Juan Jaime, Federico Rodríguez, Javier Hussein, Fausto Apaza, Leonardo González, Lucas Comachi. DT: Víctor López.

9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Jonathan Bogado, Agustín Vera (75' Matías Loboa), Facundo Centurión y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna (75' Román Bravo), Alex Salcedo (55' Agustín López), Maximiliano Aguilar y Wilson Ruiz Díaz (84' Nahuel Pereyra); Agustín Burdese (55' Fernando Nuñez) y Maximiliano Ibáñez. Sup: Agustín Grinóvero, Franco Baudracco. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 27' gol de Magno -p- (CN).

Segundo tiempo: a los 44' gol de Magno (CN).



COMO SIGUE

Los demás encuentros de la Zona 4 se jugarán el domingo: a las 17 Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana de Salta, Pablo Nuñez; y San Martín de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes, Mauricio Martín. A las 19.30 Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América de Formosa, Enzo Silvestre. Libre: Crucero del Norte.