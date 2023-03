Perotti analizó el impacto de la sequía con dirigentes del sector agropecuario

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, se reunieron ayer en Rosario, con directivos de Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), para analizar la situación actual del sector agropecuario en la región. El encuentro se centró en la problemática de la sequía, que afecta a gran parte del territorio santafesino.

En ese marco, Perotti contó las acciones realizadas en apoyo al sector, y destacó la importancia de trabajar en conjunto para encontrar soluciones y apoyar a los agricultores afectados. "Hay un trabajo cotidiano con la provincia, hoy los números no son buenos, pero son la realidad, y un problema empieza a resolverse cuando lo ponemos sobre la mesa", dijo Perotti quien además agregó: "No solamente vemos como está afectado el sector y los recursos que van a falta, sino también se ha frenado el crecimiento en la producción".

El gobernador coincidió con los ruralistas en "la obsolescencia" de la Ley de Emergencia, y dijo que la provincia "asumió el compromiso" de modificarla para "dar una señal al sector". "Esta es una provincia con un perfil agroindustrial que es un sustento fundamental en la estructura económica santafesina y argentina", señaló el mandatario provincial y subrayó además que “las discusiones impositivas y la actualización de la Ley de Emergencia son elementos que debemos trabajar; es necesario comprender la magnitud de lo que el sector significa”.

Finalmente, Perotti destacó la importancia de seguir avanzando en el "desarrollo en biotecnología, porque estamos hablando de un todo un sector que tiene aspiraciones de acompañar estos avances en tecnología y en materia de maquinarias agrícolas". El gobernador cerró sus expresiones indicando con firmeza: "Tenemos un compromiso con el sector, y queremos recuperar producción y que no perdamos productores en el camino".

Del encuentro, llevado a cabo en la BCR, participaron, el presidente de la SRA, Nicolás Pino; y el presidente de la BCR, Miguel Simioni; entre otras autoridades.



EMERGENCIA

AGROPECUARIA

El miércoles, el ministro Costamagna, encabezó un nuevo encuentro de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria en la sede de la cartera productiva, a los fines de consensuar acciones vinculadas al sector agropecuario en el marco de la sequía que atraviesa todo el territorio provincial.

Durante la jornada la comisión recomendó prorrogar el decreto provincial N° 2476/2022 y extender el período en el que se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia hasta el 30 de septiembre de 2023.

Además se sugirió ampliar el período para que productores agropecuarios presenten declaraciones juradas para acceder al certificado de Emergencia o desastre agropecuario hasta el 30 de junio de 2023. Para presentar las declaraciones juradas de emergencia agropecuaria los productores deben ingresar al portal de la provincia www.santafe.gov.ar y completar un formulario de pérdidas y daños productivos conjuntamente con la documentación respaldatoria solicitada.

Además, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria decidió recomendar que aquellos productores que hayan obtenido certificado de emergencia o desastre en el marco del decreto mencionado anteriormente, quedarán comprendidos por la prórroga antes referida (hasta el 30 de septiembre) y al mismo tiempo aquellos que obtuvieron certificado de emergencia pasarán automáticamente a desastre agropecuario.



PLANTEO DE CARSFE

Tras participar en la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) difundió una serie de pedidos efectuados por su presidenta, Sara Gardiol, y su secretario, Ignacio Mántaras, al ministro Costamagna. De acuerdo al comunicado difundido ayer, la institución destacó que

-Se solicitó que la Provincia se haga cargo del costo de la vacunación de antiaftosa que está en marcha desde los primeros días de marzo.

-Se planteó nuevamente que la Provincia exija la eliminación de la aplicación de la Comunicación “A” 7600 del BCRA que limita el acceso a créditos por parte de productores que mantengan en existencia al menos 5% de su producción anual de soja o trigo.

-Nuevamente se pidió que API dicte una resolución para disponer la suspensión o el inicio de los juicios y/o de los plazos procesales, para evitarle a los productores la carga procesal de presentarse en juicio, con los costos que ello implica.

-Se reiteró una vez más la necesidad de agilizar trámites ante la AFIP y el Banco Nación para que se pongan en vigor las herramientas administrativas relacionadas con la situación de emergencia.

En relación a la controversia sobre la cantidad de fondos que llegaron a los productores en carácter de asistencia para enfrentar los costos de la sequía, Carsfe mantuvo su posición expresada en la nota enviada el lunes al gobernador Perotti, en la que desmiente los datos de la Provincia. "Sobre la información brindada públicamente por el Ministro (Costamagna) de que 'se llevan invertidos más de 4.000 millones de pesos', en la reunión Costamagna aclaró que se elevaron reclamos a Nación por solamente 2.000 millones de pesos, de los cuales, hasta el momento se recibieron apenas 653 millones, mientras que, de los restantes 2.000 millones que aportará la Provincia, parte de los mismos se canalizarán a través de las Agencias de Desarrollo; las autoridades informaron que aún no se acreditaron los fondos correspondientes y que las Agencias recién lo recibirán a fines de marzo", precisó en el comunicado.

"De este modo, Costamagna reconoció que los fondos realmente asignados a los productores agropecuarios con motivo de las inclemencias climáticas, coinciden con lo señalado por Carsfe días atrás en la nota al Gobernador y no con lo consignado en la comunicación pública al respecto", concluyó la entidad, que en ese documento había exigido a la Provincia "seriedad, transparencia y responsabilidad en la información".

Por último, Carsfe sostuvo tras la reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria que "esperamos que esta vez las respuestas sean efectivas y lleguen prontamente para atender las urgentes necesidades de los productores de la provincia de Santa Fe".