Por corte de luz, se suspendió el partido entre Gimnasia y Atlético

El encuentro que jugaban anoche en Jujuy, Gimnasia y Atlético de Rafaela, en el estadio 23 de Agosto, por la sexta fecha de la zona B de la Primera Nacional, se suspendió a los 15 minutos del primer tiempo por falta de iluminación.



Este sábado a las 15.00hs se reanudará el juego, que estaba igualado 0 a 0, para cumplir con el tiempo restante. El cotejo será televisado por TyC Sports Play.



El partido se disputaba de manera normal hasta que el estadio quedó a oscuras, tras un corte total de todas sus luminarias. Luego de una larga espera de casi una hora, las luces comenzaron a prenderse de a poco y el árbitro del encuentro, Nélson Viñas, fue optimista con poder reanudarlo. Y cuando parecía que el juego podía continuar, el estadio volvió a quedarse a oscuras. Allí, el juez habló con Cristian Luchetti y Claudio Bieler, los capitanes del Lobo y de la Crema, y les comunicó la suspensión del mismo.



En lo que respecta al juego, no hubo llegadas claras a los arcos pero los dos tuvieron sus aproximaciones. El local, con pelota parada y la Crema con un remate de Bieler, que contuvo sin inconvenientes Luchetti. Atlético se mostró bien parado, sólido en sus líneas y con la idea clara de tener el control del balón y apostar al desequilibrio por las bandas.



“Nosotros queríamos seguir, jugar el partido pero son cosas que pueden pasar”, señaló Silvio Fontanini, presidente de Atlético. “La intención era esperar lo que sea necesario para tratar de jugarlo pero no se pudo y debemos reprogramarlo”, agregó.



A modo de dar una explicación de lo ocurrido, el presidente de Gimnasia Jujuy, Juan Brajcich, explicó: “Son cuestiones técnicas, de sobrecarga de energía. Tuvimos tres problemas, uno tras otro; consecuentemente, el primero un problema del tablero, conectamos nuestros transformadores, volvimos a conectar la luz, nuestros generadores están a nuevos, los enchufamos y volvimos a tener problemas con la dirección de energía que es exterior a nosotros, la empresa privada en la provincia”.

Y cerró: “Hemos hablado con el presidente de la mesa Nacional, Marcelo Achile, hay predisposición de todas las partes para jugarlo mañana (por hoy)”.



Las formaciones y datos del encuentro:



GIMNASIA DE JUJUY: Cristian Luchetti (c); Alvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Guillermo Cosaro; Lucas Chiozza, Hugo Soria, Fernando Brandán y Emiliano Endrizzi; Francisco Maidana y Juan Tevez. Suplentes: Julio Chiarini, Juan Córdoba, Axel Abet, Nahuel Casasola, Esteban González, Peter Martínez Grance, Leandro González, Abel Argañaráz y Lucas Rebecchi. DT: Mario Gómez.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Laméndola; Manuel Ignacio Lago y Claudio Bieler (c). Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Matías Olguín, Matías Fissore, Cristian Llama, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Gonzalo Ríos y Bautista Tomatis. DT: Ezequiel Medrán.



Goles: no hubo.

Nota: Partido suspendido a los 15m PT por corte de luz eléctrica. Se completará este sábado desde las 15hs.



Estadio: 23 de Agosto.

Árbitro: Nélson Viñas.

Asistentes: Diego Martín y Emanuel Serale.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.