Dengue: los casos aumentaron a 120 y piden ayuda para prevenir contagios

En Rafaela ya se confirmaron 120 casos de dengue y la preocupación de las autoridades sanitarias crece al igual que los contagios, por lo que ayer el Municipio hizo un llamado a la solidaridad de los vecinos para que colaboren en las tareas de prevención, que básicamente consisten en mantener limpios los patios y evitar que se acumule agua en recipientes, un lugar ideal en el que se reproducen los mosquitos transmisores de la enfermedad.

El propio intendente Municipal, Luis Castellano contrajo esta enfermedad por lo que durante toda la semana debió permanecer en reposo en su domicilio y suspender toda actividad oficial. "Continúa recuperándose cumpliendo las indicaciones médicas, aunque tiene cierto malestar todavía. En principio, se reincorporaría a sus funciones el próximo lunes", precisó el subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional del Estado local, Luis Kujawinski ante una consulta de este Diario.

En este marco, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, y la médica infectóloga Sandra Cappello ofrecieron ayer una conferencia de prensa en el Salón Verde de la Municipalidad para brindar un panorama sobre la situación epidemiológica acerca del dengue en la ciudad. Se encontraban presentes también, el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; personal de las áreas de Salud, Ambiente y Zoonosis, con el objetivo de evacuar dudas sobre los ejes fundamentales de trabajo.

"El objetivo fundamental de esta conferencia es insistir en que esta situación sólo la vamos a controlar con la colaboración y la solidaridad de todos los ciudadanos. Está demostrado que la única medida que controla el dengue y el brote es la limpieza de los patios, de los reservorios, porque es la única forma de eliminar la reproducción del mosquito, eliminando así los huevos y las larvas", sostuvo Lanzotti.

El subsecretario de Salud afirmó que "en Rafaela existen 120 casos positivos, los barrios más comprometidos son Jardín en su mayoría, Mosconi y San Martín, sin embargo, en casi toda la ciudad hay casos aislados". "Incluso existen casos no autóctonos; es decir, de personas que viajaron a lugares como Reconquista, Las Toscas, Villa Guillermina, Rosario, y llegaron a Rafaela con dengue. Esto no significa que necesariamente haya casos en los barrios donde viven esas personas, sino que las dichas personas llegaron siendo un caso positivo y justo viven en un barrio que no está afectado por el brote", agregó.

"En cuanto a los 120 casos declarados, es importante aclarar que provienen de análisis llevados a cabo por el laboratorio del sector público, como por los privados, quienes también los están informando para la construcción de datos que se lleva adelante. Es muy importante que médicos y bioquímicos hagan llegar la información sobre la denuncia de los casos, sobre todo, para que se proceda lo más ágilmente posible con los bloqueos", consideró Lanzotti.

El jueves, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe había informado que en Rafaela se habían reportado 76 casos de dengue. En tal sentido, Lanzotti explicó que "el informe provincial hace un corte con los datos del miércoles a la mañana, ahora tenemos 120 casos", es decir que en menos de 48 horas se confirmaron más de 40 contagios en la ciudad. En tanto, en todo el territorio santafesino había 2.312 contagios de acuerdo al reporte de la cartera sanitaria.

Lanzotti remarcó que "las acciones de bloque consisten en la fumigación, que no está recomendada para prevenir, pero la utilizamos en los domicilios de los positivos para eliminar los mosquitos adultos, tal como lo indica el Ministerio de Salud de la Nación en su protocolo". Sin embargo, admitió que "nada va a servir si la gente no toma consciencia de las medidas que se deben hacer".



SÍNTOMAS

Por su parte, Cappello expresó que "en la actualidad, en el Hospital no hay pacientes internados por dengue, pero sí tenemos conocimiento de que hay pacientes internados en la parte privada, lo que decimos todos los años es que puede llegar a complicarse".

"De los casos positivos que han tenido síntomas, nosotros tenemos que calcularle un porcentaje más alto porque cuando hay un brote de dengue, sabemos que entre el 8 y el 25% de la población infectada, no va a desarrollar síntomas. Van a ser totalmente asintomáticos, o van a tener un cuadro muy leve. Entonces, sabemos que siempre hay más personas infectadas que pueden llegar a transmitirlo. Por eso hacemos hincapié en la prevención y en el uso de repelente todo el tiempo, para todas las personas, advirtió Capello.

Asimismo, la especialista en infectología indicó que "los cuadros clínicos pueden ser muy leves, que una persona no se de cuenta, o pueden llegar a complicarse, por tanto hay que aclarar una cosa: se empieza con fiebre alta o no, y con dolores musculares o articulares a nivel de los huesos". Al respecto, aclaró que "la fiebre muy alta no quiere decir que sea un dengue grave; es un dengue que tiene más síntomas, generalmente los cuadros se complican a partir del quinto o del sexto día, cuando la persona empieza con vómitos, dolor abdominal, alteración de la conciencia".



AISLARSE DEL MOSQUITO

Capello aseguró que "hoy no tenemos dengue hemorrágico en Rafaela, los cuadros que se han complicado han sido por deshidratación o vómitos, que es la etapa previa a la complicación del dengue, pero han evolucionado bien". "Quiero que quede claro es que la fiebre alta no es un signo de gravedad, lo grave es cuando una persona tiene dolor abdominal, vómitos, y a veces, al no tener más fiebre, no consulta y se automedica", alertó.

La infectóloga señaló que "consultar con un médico es muy importante, como también aislarse, con esto quiero decir que no debe necesariamente estar encerrada en su casa sin salir, sino estar aislada de los mosquitos; es decir que a la persona que dio positivo debe evitar que lo piquen más mosquito porque de ese modo, va a infectar a mosquitos sanos, contribuyendo a propagar la enfermedad, pueden salir, pero usando repelente".



RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Finalmente, Caruso, detalló que "desde la Municipalidad venimos trabajando en la prevención, en el marco de la legislación local que así lo determina, con la premisa `Más seco, más limpio, menos dengue´, es fundamental asumir nuestras responsabilidades domiciliarias, que no haya recipientes que puedan acumular agua porque puede afectar nuestra salud y de la comunidad".

Por último, la funcionaria resaltó que "a través de 20 promotores, recorrimos 29 barrios puerta a puerta, trabajamos con 14 colonias de vacaciones para concientizar a los más pequeños y que puedan llevar el mensaje a sus hogares, es mucha información que debemos tener presente, por ejemplo identificar el mosquito del aedes aegypti, que es el transmisor del dengue".