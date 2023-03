Narco rafaelino estuvo 11 años prófugo y ahora fue condenado

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó el martes último a un rafaelino que se pasó los últimos once años prófugo. Aunque asegura que no sabía que estaba siendo buscado, terminó por aceptar su responsabilidad con la firma de un juicio abreviado a cuatro años de prisión.

Sergio Darío Palacios de 45 años, fue declarado culpable por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", a una pena de 4 años de prisión y multa de 45 unidades fijas, al igual que su hermano Gustavo, quien fue detenido en el lugar y condenado por el mismo tribunal en 2012.

Parecía que la Justicia se había olvidado de él, hasta que el 20 de abril del año pasado fue identificado en un control vehicular, mientras circulaba en una moto por las inmediaciones de las calles Jaime Ferré y Ciudad de Esperanza. Efectivos de la Guardia de Infantería de Rafaela comunicaron la novedad al Juzgado Federal de Santa Fe e inmediatamente quedó detenido, publicó El Litoral.



SIN ANTECEDENTES

Fue indagado al día siguiente por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, ante quien se presentó como pintor y empleado de mantenimiento de una industria láctea. Reconoció haber estado preso en el pasado por un robo, hacia fines de los 90', pero aseguró que nunca fue condenado por ese delito.

Cuando le preguntaron por el hecho que motivó su detención, dijo que entonces ya no vivía en Rafaela y que se había vuelto a Buenos Aires, de donde es oriundo, para trabajar en una ferretería y así alejarse del mundo de las drogas y la noche.

Pasó el tiempo y regresó a Rafaela, donde se reencontró con su hermano que ya había cumplido la condena. Palacios aseguró que ignoraba que existiera sobre él un pedido de captura y que por eso circulaba libremente por las rutas del país sin esconderse de los controles policiales.



JUICIO ABREVIADO

Más allá de sus dichos, Palacios terminó por aceptar un acuerdo de juicio abreviado, alcanzado entre el fiscal santafesino Guillermo Gschwind y el defensor público oficial Pablo Vacani. La sentencia, que lleva la firma del juez Luciano Lauría, se remonta a los allanamientos del 11 de noviembre de 2011.

Entonces, efectivos de la Brigada Operativa Departamental V incautaron 200,41 grs. de cocaína y 2.183 grs. de marihuana en una casa de barrio Villa Podio -José Beltramino al 700-, donde vivían los hermanos Palacios.

La causa avanzó en relación al detenido (Gustavo) y se ordenó la extracción de copias por el prófugo. Tras la detención, fue procesado con prisión preventiva el 6 de mayo y un mes después la causa fue elevada a juicio.

En la sentencia consta que la droga secuestrada se encontraba fraccionada para la venta: se secuestraron 26 envoltorios y doce 12 tizas con cocaína, 64 envoltorios con marihuana, pequeños trozos compactos de esa especie vegetal y una balanza digital.