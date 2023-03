CRAR juega en Rosario

Este sábado se disputará la tercera fecha del torneo de Segunda División del TRL, luego que se jugara parcialmente la segunda el fin de semana pasado. El Círculo Rafaelino de Rugby estará viajando a Rosario para medirse con Provincial, partido que en primera división fue estipulado para las 16 horas con el arbitraje de Pablo Belén. En Reserva jugarán desde las 14.15 con el contralor de Juan I. Vega y en pre-reserva a las 12.30 dirigiendo Javier Peña.

Recordemos que el equipo rafaelino jugó solamente la primera fecha, en que se impuso ante Tilcara de Paraná por 38 a 17, y fue suspendido por la ola de calor el encuentro frente a La Salle. Provincial perdió los dos encuentros, ante Alma Juniors por 20 a 7 y frente a Los Caranchos por 41 a 22.

La formación titular del primer equipo dispuesta por Head Coach Alejandro Chiavón será con: Jerónimo Salvador, Lautaro Duria y Gabriel Morales; Facundo Aimo y Mariano Ferrero, Ignacio Sapino, Gastón Kerstens y Manuel Mandrille; Augusto Cesano y Santiago Kerstens (c); Leonardo Sabellotti, José Francone, Santiago Albrecht y Esteban Appo; Mateo Villar.



RESTO DE LA FECHA

A las 16 La Salle vs. Jockey de Venado Tuerto (Carlos Perrone) y Tilcara de Venado Tuerto vs. Universitario de Santa Fe (Fabián Prats). A las 17 Logaritmo vs. Los Caranchos de Rosario (Carlos Poggi). Libre: Alma Juniors de Esperanza.Las posiciones: Jockey de Venado Tuerto y Caranchos 10; CRAR 5; Alma Juniors 4; Provincial, Tilcara, La Salle y Universitario de Santa Fe 0.



IRLANDA POR EL TÍTULO

El seleccionado de rugby de Irlanda recibirá hoy a Inglaterra y con un empate se coronará campeón del torneo Seis Naciones, en un encuentro correspondiente a la quinta y última fecha del tradicional certamen. El partido se disputará desde las 14 (hora argentina) en Aviva Stadium de la ciudad de Dublin y será dirigido por el árbitro sudafricano Jaco Peyper.

El otro aspirante al título es Francia que recibirá a Gales desde las 11,45 en el Stade de France, de París. El conjunto francés, que en la fecha anterior hizo historia al vencer a Inglaterra, en Londres, por 53-10, se consagrará campeón en caso que Irlanda pierda y que derrote a Gales con punto bonus ofensivo.

Por su parte, Escocia recibirá a Italia, encuentro que se disputará a las 9,30 en el Murrayfield Stadium, de la ciudad de Edimburgo.