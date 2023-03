Vera sumó experiencia en Egipto

La ciclista Natalia Vera culminó este viernes junto al equipo argentino la participación en la Copa de las Naciones de El Cairo, Egipto. En dicha jornada, la representante del Club Ciclista de Rafaela, tomó parte del keirin.

Inicialmente no pudo clasificarse de manera directa a los cuartos de final al ubicarse cuarta en su Heat (avanzaban dos pedalistas), por lo cual fue al repechaje, donde quedó también cuarta en su serie y quedó eliminada. En tanto, la bonaerense Valentina Luna llegó a cuartos de final, donde fue quinta en su Heat y culminó su participación en esta especialidad. Recordemos que el jueves Nati Vera se ubicó 33ª en la clasificación de velocidad y no pudo avanzar a las instancias de matchs eliminatorios.

No obstante, fue una buena experiencia para la primera competencia del año en la elite de la pista internacional.

En velocidad la medalla de oro la definieron dos británicas. El título fue para Emma Finucane, y la presea plateada para Sophie Capewell. La de bronce correspondió a Emma Hinze, de Alemania.

En keirin femenino el oro fue para Mina Sato, de Japón, la plata para Nicky Degrendele, de Bélgica, y la de bronce para Alessa Propster, de Alemania.