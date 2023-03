Barrio 2 de Abril tendrá su sala para velatorios

El Concejo aprobó durante la sesión de ayer todos los proyectos que figuraban en el orden del día, con algún pase de factura por parte de la oposición en algunos casos, aunque no fue suficiente para elevar la tensión básicamente porque desde el bloque oficialista evitan la confrontación directa.

El pedido de informes por el estado de la obra del Acueducto Desvío Arijón - Rafaela fue aprobado tras un reclamo de concejales de la oposición por una "demora" que afecta a cientos de usuarios de esta ciudad que durante este verano tuvieron graves inconvenientes para acceder al agua potable. "Encima Aguas Santafesinas quiere aumentar la tarifa", disparó Lisandro Mársico en referencia al pedido de actualización del cuadro tarifario efectuado por la empresa estatal, que asciende al 80 por ciento en dos cuotas, pero como es acumulativo significaría en la práctica un ajuste del 96%. Si bien el Enress ahora recomendó "atenuar" el incremento, la última palabra será del Ministerio de Infraestructura de la Provincia.

Los concejales también aprobaron el proyecto mediante el cual el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) donará una casa de un plan social de barrio 2 de Abril al Municipio para que funcione como sala de velatorio para distintos sectores de la ciudad. "Pueden ser para los barrios Fátima, Villa Podio, Villa del Parque o La Cañada", se planteó para dejar en claro que la sala no será de uso exclusivo para los vecinos del 2 de Abril.

La propiedad en cuestión fue desadjudicada en octubre pasado a sus beneficiarios por falta de pago de las cuotas. La decisión del IMV fue adoptada en el marco de las tensiones sociales que se generaron por la violación a un niño, ya que uno de los acusados residía en la vivienda que luego fue desadjudicada.

En el marco del tratamiento de esta iniciativa, el concejal radical Leonardo Viotti volvió a cuestionar al Municipio por su decisión de no cuidar sus propiedades, como es el caso del exSUM del barrio Barranquitas. La propiedad funcionó como Salón de Usos Múltiples y en algún momento fue sede de la Policía Comunitaria, pero luego quedó librada a los delincuentes que vandalizaron la estructura.

Por otra parte, el Concejo aprobó un pedido impulsado por Mársico para que se garantice la provisión de agua fresca y potable para los trabajadores municipales que se desempeñan en el área de espacios verdes, lo que renovó el debate por las condiciones laborales deficientes de los empleados del Municipio. El edil dijo que muchas veces el personal municipal que efectúa tareas de reparación o mantenimiento de plazas deben pedir agua fresca a los vecinos en un verano con temperaturas récord.

En este tramo, la oposición aprovechó para observar que el plan acordado entre el Municipio y el SEOM para avanzar en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores no parece mostrar resultados alentadores hasta el momento.



PROYECTO EN COMÚN DE

SOLTERMAM Y SAGARDOY

Las concejales Alejandra Sagardoy (Juntos por el cambio) y Valeria Soltermam (Frente de Todos) trabajaron de manera conjunta en un proyecto que buscar dar mayor jerarquía a las declaratorias de interés que suele entregar el cuerpo legislativo.

Entre los fundamentos que tuvieron en cuenta a la hora de la redacción de la norma, están la necesidad de actualizar los criterios de evaluación y entrega, para jerarquizar, como se dijo, las distinciones, generándoles así más valor y aceptación social.

Las concejales aportaron datos concretos como que, durante 2021 y 2022, fueron realizados más de 50 reconocimientos y declaraciones de interés. Si bien entienden que son herramientas simbólicas apropiadas, proponen, con la incorporación de algunos nuevos lineamientos, optimizar las tareas legislativas y administrativas del Concejo. También han planteado que tomaron en cuenta iniciativas similares de otros puntos del país.

“Otorgar menor cantidad de distinciones anuales, colabora en aumentar la valía inherente a dichas resoluciones”, coincidieron Sagardoy y Soltermam.

Por otro lado, dada la coyuntura social y política actual, consideran que es menester abocarse a tareas que los vecinos y vecinas de Rafaela necesiten con mayor urgencia, o a temas que tengan mayor demanda.

Por último, ambas manifestaron lo complacidas que están de, pese a sus diferentes posiciones políticas, trabajar en proyectos conjuntos, honrando de esta manera sus bancas, que significan, junto a la de la Dra. Vimo, la representación de las mujeres en el Concejo. “Para el mes de marzo, es significativamente apropiado, como ejercicio democrático y con perspectiva de género”, concluyeron.