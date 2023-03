El TC2000 acelera en Rafaela

La segunda fecha de la temporada 2023 del TC2000 se disputará este fin de semana en nuestra ciudad y en el medio día de ayer, en la sala de prensa del Autódromo ‘Ciudad de Rafaela’, se realizó la presentación oficial.



Una de las principales novedades que arrojó la conferencia, que tuvo a dirigentes de Atlético de Rafaela, Provincia, el Municipio y Tango Agencia, estuvo relacionado a las entradas. Finalmente se dejó sin efecto el requisito de tener que buscar la entrada física para presentar en el ingreso. Sobre ello, Adrián Sanmartino, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de la ‘Crema’, informó: “Todas las personas que quieran concurrir lo podrán ahcer sin ninguna entrada física. La idea es facilitar la concurrencia de la familia para que se pueda disfrutar de un espectáculo automovilístico de jerarquía nacional y que en Rafaela siempre se da buenos espectáculos”.



Luego, y a la hora de ser consultado sobre la posibilidad de una carrera en el óvalo, Sanmartino señaló: “El año pasado estuvo el Pato Meza, comisario deportivo de la CDA, y siempre la pregunta obligatoria… La gente tiene ganas de ver carreras en el óvalo, hubo carreras memorables. Hay una exigencia por parte de CDA y no está autorizado, hasta que no esté todo el tejido perimetral en todo el circuito, actualmente contamos con el tejido en las rectas, y aparte un refuerzo de cables de acero -que hicimos un estimativo y son algo de 50 kilómetros-, hasta que no estén esas obras no esta autorizado”. Y agregó: “Hemos hecho el pedido para tratar de tener este tipo de obras terminadas, tenemos muchas ilusiones que en este año, esta obra como otras que tenemos proyectadas, se puedan hacer. Uno siempre trabaja para tener ese tipo de seguridad, para los pilotos y para el público. Con los recursos sólo del club es imposible”.



Del lanzamiento, además del mencionado directivo albiceleste, también participaron Diego Kurganoff, vicepresidente de Atlético de Rafaela; Myrian Villafañe, Jorge Muriel, Ignacio Podio y Diego Peiretti, funcionarios de la Municipalidad de Rafaela; Gabriel Kovacevic, Subsecretario de Planificación, Promoción Marketing del Turismo de Santa Fe; y Roberto Maiorana, en representación de Tango Agencia.



LOS HORARIOS



Este viernes comenzará la actividad en pista con un entrenamiento de TC2000 a las 17:10hs y continuará con un ensayo de TC2000 Series a las 17:40hs. El sábado TC2000 y TC2000 Series continúan con dos entrenamientos a las 09:40hs y 12:20hs. La clasificación de TC2000 se pondrá en marcha a las 15:00hs. y todas las alternativas las podrán seguir en vivo desde las 13:30hs. por TyC Sports y TyC Sports Play. Por su parte el TC2000 Series clasifica desde las 16:00HS. en VIVO por TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

La Fórmula Nacional concentrará su actividad el día sábado con dos entrenamientos, la clasificación y la carrera sabatina desde las 16:00hs. con transmisión en vivo por TyC Sports 2 y TyC Sports Play. Por su parte la Fiat Competizione el sábado, entrena, clasifica y corre su primera carrera.



El domingo desde las 09:30hs. podrán seguir todas las alternativas en VIVO por Canal 13, TyC Sports y TyC Sports Play de las finales de Fórmula Nacional (09.45hs), de Fiat Competizione (10.30 hs) y de TC2000 que junto al TC2000 Series, se pondrá en marcha a las 11:25hs. sobre un máximo de 35 minutos más una vuelta al óvalo rafaelíno.



LO QUE TIENE COSTO



La actividad del fin de semana tendrá entrada libre y gratuita para todos los amantes del automovilismo, mientras que los que ingresos con auto deberán abonar $2.000 y los pesados $5.000. El acceso a boxes tendrá un costo de $4.000.

Los sectores habilitados son los siguientes: Chicana 1 y recta principal sobre Bulevar Lehmann (sector externo); Chicana 2 y 3 (sector interno); Tribuna Eduardo Ricotti.