Llegó la hora de la verdad para 9 de Julio: debuta en el Federal A

Pasaron 12 años y muchas historias en el medio. 9 de Julio volverá este viernes a pisar el camino de la tercera categoría de ascenso de nuestro país, con aire renovado y la ilusión de poder llevar adelante una campaña acorde a su historial deportivo y consolidarse en la categoría. Seguir por este camino del crecimiento.

El León rafaelino debutará en la noche de hoy en la temporada 2023 del torneo Federal A de fútbol cuando visite a Central Norte de Salta por la fecha 2 de la zona 4.



El encuentro que se disputará en el estadio Padre Martearena será arbitrado por Brian Rekers, de San Francisco, comenzará a las 21.45hs y se podrá ver por la pantalla de DirecTV Sports.



Del plantel que lograra el ascenso hubo cambios, principalmente en el cuerpo técnico. Maximiliano Barbero volvió al club para tomar las riendas del primer equipo ante la salida de "Satanás" Werlen, quien fuera cual fuera el resultado en el último Regional Amateur ya había anunciado que daba un paso al costado para seguir colaborando con el club de sus amores, pero desde otra función.



Con la llegada del nuevo DT también vino una renovación de jugadores, llegaron 14 para jerarquizar lo que ya tenía, con algunas bajas: Andrés Velazco (a Ferrocarril del Estado), Gastón Monserrat (Sp. Belgrano San Francisco), Leandro Larrea (Boca Unidos de Corrientes) y Augusto Laena. Mientras que están en recuperación tras operaciones de rotura de ligamentos, Martín Sterren y Segundo Cejas, quienes tendrán entre 6 y 8 meses.



En lo que respecta a altas, las caras nuevas que tendrá conjunto ‘Juliense’ para la temporada 2023 serán: Agustín Grinovero (arquero, 22 años, cedido por Atlético de Rafaela), Manuel Testore (arquero, 20 años, ex Colón Coloña Carolla), Juan Pablo Dángelo (central, 20 años, exTalleres de Córdoba), Tiago Peñalba (central, 18 años, exSan Martín de Tucumán), Jonathan Bogado (lateral derecho, 22 años, exRosario Central), Franco Baudracco (mediocampista, 24 años, exArgentino Quilmes), Agustín Costamagna (mediocampista, 24 años, cedido por Atlético de Rafaela), Diego Meza (mediocampista ofensivo, 23 años, exArgentino Quilmes), Agustín López (mediocampista, 24 años, exFerro Geral Pico), Alex Salcedo (mediocampista central, 22 años, exSan Martín Tucumán), Nahuel Pereyra (mediocampista extremo, 23 años, exSan Martín Tucumán), Agustín Burdesse (delantero, 27 años, exAtlético Carcañará), Fernando Núñez (delantero, 27 años, ex Argentino de Monte Maíz) y Román Bravo (delantero, 21 años, exNewell’s).



Con respecto al 11 titular el DT, Maximiliano Barbero, no lo confirmó e incluso ayer por la tarde el plantel trabajó en el club Gimnasia y Tiro de Salta.

De no mediar inconvenientes la formación que saltaría a cancha en la noche de hoy sería con Joaquín Gómez; Jonathan Bogado, Agustín Vera, Facundo Centurión y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Franco Baudracco, Maximiliano Aguilar y Nahuel Pereyra; Agustín Burdese y Maximiliano Ibáñez. De ser así, en el banco estarán Agustín Grinóvero, Agustín López, Alex Salcedo, Matías Loboa, Wilson Ruíz Díaz, Fernando Núñez y Román Bravo.



El rival, Central Norte, viene de perder 1-0 en el debut ante Sol de América de Formosa.



LOS OTROS PARTIDOS: Domingo 19/03: 17hs Gimnasia y Tiro vs Juventud Antoniana, San Martín de Formosa vs Boca Unidos; 19.30hs Sarmiento de Resistencia vs Sol de América. Libre: Crucero del Norte.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



CENTRAL NORTE: Juan Jaime; Fausto Apaza, Enzo Suraci, Ramiro Enríquez y Laureano Puñet; Jonathan Mazzola, Sebastián Navarro, Martín Vera y Diego Magno; Leandro Vella y Leonardo González. DT: Víctor López.



9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Jonathan Bogado, Agustín Vera, Facundo Centurión y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Franco Baudracco, Maximiliano Aguilar y Nahuel Pereyra; Agustín Burdese y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



Estadio: Padre Martearena.

Árbitro: Brian Rekers.

Asistentes: Luis Ortíz y Ricardo Williams.

Hora: 21.45

TV: DirecTV Sports