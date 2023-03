Presentaron la programación de la 5ª Semana de la Vida en Rafaela

En el salón auditorio del Parra Hotel & Suites, se realizó ayer el acto de apertura de la “5ª Semana de la Vida”, organizada por la Fundación Rafaelinos por la Vida, en el marco de una conferencia de prensa. En la oportunidad, los integrantes del consejo directivo de la Fundación se refirieron a las actividades que realizan en la ciudad, a la importancia de la defensa de la vida y la familia, y del acompañamiento a la mujer embarazada en especial situación de vulnerabilidad y su hijo por nacer, brindando detalles del cronograma de actividades previstas.

En la oportunidad, Silvia Operto, Nieves Torres y Pablo Possetto, integrantes del Consejo de la Fundación, realizaron una breve reseña de las múltiples tareas que se realizan desde la institución, explicando las características del servicio que se brinda a la comunidad de forma gratuita, apoyando a 45 familias, gracias a la participación de las personas que integran el voluntariado y a la colaboración de distintas instituciones, empresas y particulares.

Posteriormente se refirieron a la necesidad e importancia de seguir trabajando en la defensa de la vida y la familia, y en el acompañamiento a la mujer embarazada en especial situación de vulnerabilidad y su hijo por nacer. Al hacerlo explicaron que quienes lo deseen y se sientan llamados pueden incorporarse como voluntarios para realizar tareas no remuneradas, siempre en el marco de su disponibilidad horaria, para lo cual deben contactarse al 3492-385736 o a través de las redes sociales de la Fundación, informando de qué modo puede colaborar.

Asimismo, comentaron que están trabajando fuertemente para celebrar convenios marco de colaboración con instituciones de la ciudad, y que mantienen un vínculo constante con empresas que están colaborando desde diferentes maneras para que las iniciativas tengan continuidad. Actualmente, se está utilizando para funcionar la casa de la Fundación El Nido, pero el objetivo es contar con una propia.

Conforme se hizo saber la 5ª Semana de la Vida, que es organizada desde la referida institución, con la adhesión del “Centro de Acompañamiento a la Mujer Embarazada y el Niño por Nacer” de la Municipalidad de Rafaela y la participación de personas que habitualmente colaboran con la misma, continuará desarrollándose durante los días 18, 19 y 25 de marzo de 2023.



LA PROGRAMACIÓN

• El 18 de marzo, por la tarde, los jóvenes que integran Rafaelinos por la Vida realizarán una intervención en distintos lugares de nuestra ciudad con la entrega de folletos.

• El 19 de marzo, como todos los años, tendrá lugar la “9ª Jornada del Niño Por Nacer”, de 17 a 19:30 horas, en la Plaza “Sargento Cabral” del barrio Pizzurno de esta ciudad para “celebrar la vida” en familia y con amigos con la presencia de diferentes stands, disfrutando de muy buena música, juegos, sorteos, pintada de panzas, ecografías y muchas actividades más.

• El 23 de marzo se realizará un gesto solidario con la entrega de unas cajas a las familias que tuvieron bebés en el Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

• El 25 de marzo, “Día del Niño por Nacer”, se realizarán actividades destinadas a difundir la celebración y destacar la necesidad de respetar la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción y de asistir a las mamás y sus niños por nacer en situaciones de especial vulnerabilidad.

La celebración de este día surgió como una iniciativa instituida por el ex presidente Carlos Saúl Menem. El ex mandatario estableció en el decreto número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998 el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer. La fecha fue escogida por ser el día en que los católicos celebran la fiesta de la anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María por obra del Espíritu Santo.

Finalmente, las autoridades de la Fundación agradecieron especialmente a los diarios LA OPINIÓN y Castellanos, Parra Hotel & Suites, diputado provincial Juan Argañaraz, concejales Ceferino Mondino y Juan Senn, Ana Zbrun de Oggier, Nora Querini, a todas las personas, empresas e instituciones que nuevamente han contribuido de diferentes maneras para hacer posible esta iniciativa; y a todos aquellos que mensualmente se acercan y colaboran con las actividades y brindan apoyo económico para que la institución pueda seguir cumpliendo el objetivo de defender la vida.