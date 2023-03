Al Globo, se le pinchó el sueño

Huracán tenía el partido controlado, no sufría, y hasta lo pudo haber ganado en el quinto minuto agregado con un mano a mano de Juanchon García. Sin embargo, el destino no estaba de su lado, y terminó perdiendo en séptimo y último minuto agregado ante Sporting Cristal, por 1-0.

Esta derrota significa que el Globo no jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, fase a la que si accedió el equipo peruano. El gol, convertido por Irven Avila, desató el estallido del banco local y todo el estadio.

Los de Dabove se vuelven a Argentina con las manos vacías tras haber hecho una serie muy pareja. El 0-0 de la ida determinó que el gol final de la vuelta sea el decisivo para su eliminación. Ahora, deberá enfocarse en el campeonato y en la Copa Sudamericana, torneo al que accede directamente luego de perder la llave final de las etapas previas a la Libertadores.