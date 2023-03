"El ciudadano está decepcionado"

El diputado provincial del bloque Demócrata Progresista, Gabriel Real, estuvo anoche presente en la sede del PDP de nuestra ciudad, en Maipú al 500, en una visita que tiene que ver con la preparación electoral que se viene para este año. "Por un lado siempre es un gusto venir a Rafaela, al comité del PDP, y cuando entré a la ciudad noté que ha cambiado mucho y que es un gusto siempre poder estar aquí. En general, venimos a reunirnos con los afiliados del Departamento para analizar lo que viene pero nunca dejando de lado la situación que se está viviendo, en particular los rafaelinos, los santafesinos y los argentinos y que tienen que ver con lo que es de público conocimiento, la alta inflación, las cuestiones de inseguridad, deficiencias que hay en materia de justicia, etc. Estuve viendo también la situación del agua, en Buenos Aires generalmente, y que se han agudizado. Y también con la responsabilidad de enfrentar un año electoral donde a pesar de esta realidad, los partidos políticos tienen que ofrecer en una síntesis las mejores personas y una alternativa para la gente que está desencantada absolutamente de lo que han sido los distintos gobiernos. Esto implica una atocrítica de una realidad que la dirigencia política tiene que asumir", comentó Real ante los medios locales.

Sobre la lectura que hizo del gobierno peronista en la provincia, Real destacó que "en estos 3 años y 2 meses de gestión, hay una gran decepción que viene sufriendo el ciudadano común, en donde no han podido acertar. Evidentemente, Omar Perotti no tenía una política en materia de seguridad, su campaña evidenció un poco lo que fue su talón de Aquiles, los gobiernos del frente progresista y que tiene que ver con la inseguridad, no acertando con ninguno de los ministros ni con la política y ahora se está yendo. Por eso me parece que le queda muy poco tiempo a este gobierno. Mínimamente, habría que aportar soluciones para que haya menos vidas en peligro y que en estos meses se pueda arrancar con políticas en esta materia. Hace poco salió mi declaración producto de la reunión con la Junta de Seguridad y digo, para ser realista, que no hay soluciones mágicas, y que todo tiene que ver con que cada uno de los poderes y cada uno de los responsables, ya sea Poder Ejecutivo, Poder Judicial, fiscales, jueces, dirigentes políticos, legisladores, hagan lo que les corresponde. Lo que ha fallado es que no hay conducción política, no hay política en materia de seguridad, no hay respuestas concretas con el flagelo del tema de las adicciones, donde 6 de cada 10 personas sufren algún tipo de adicción y el estado no existe, no se involucra, no tiene una política de prevención. Me parece que el último que realizó un programa de prevención fue el Dr. Mirolli hace 15 años. Esa es la realidad, ante un flagelo mundial como son las adicciones, nosotros atacamos, en el mejor de los casos, con acciones que fracasaron y que las abandonaron hace 20 años todos los países avanzados del mundo. Y en el peor de los casos, con un 'Estado bobo' con actores políticos y judiciales y policías cómplices de esta corrupción. No hay otro camino que primero reconocerse, saber dónde estamos parados, no utilizar cuestiones que fracasaron y empezar con evitar más muertes y más sangre que se derrame. Siempre me pregunto qué puedo hacer desde la Legislatura y creo que hemos cumplido con nuestra labor de legislador. Acá no hay voluntad política para producir cambios, hay una especie de 'Resistiré' en leyes fundamentales que no salen y que quedan muertas en el Senado".

A continuación, acerca de la llegada de las fuerzas federales al sur santafesino y si lo ve como una solución al flagelo que se vive en Rosario, respondió que "no es solución porque primero donde se hizo fracasó, como en Brasil, México. Esta es una cuestión de todos los días. Si el chico que no tiene contención familiar, que no tiene agua potable, que no puede estudiar, el Estado no está presente para darle alguna oportunidad, por más que traigamos en vez de 5.000, 20 mil fuerzas federales a Rosario el problema de fondo va a seguir siendo el mismo. Políticamente, a algunos les gusta usar la mano dura, pero si hay que darle respuesta a las víctimas".

Por último, el fin de semana se unió el Socialismo al Frente de Frentes y al resto de los partidos, dejando de lado al Justicialismo. Sobre esta postura, el diputado comentó que "una de las cuestiones es que nos une el espanto. Y segundo, hay que tener muchísima vocación y voluntad de definir la cuestión como lo que le pasa al país. Hay que unirse en las coincidencias. Y si hay diferencias, hay que dejarlas de lado. A nadie le caben dudas que el justicialismo o el kirchnerismo va a perder en la elección nacional. Pero el problema es cómo se gobierna el día después. Y en la provincia, la cuestión es parecida. Si acá las cosas se hubieran hecho bien, cuando la oposición tuvo la posibilidad de gobernar, no hubiera vuelto el kirchnerismo y demás. Entonces, la preocupación es esa. Los caminos no son el garrote, la fuerza y las posibilidades te las da este país, que tiene todo lo que un país necesita para poder crecer".