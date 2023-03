Unión y Racing abren la fecha

SANTA FE, 17 (NA). - Racing buscará extender su buen momento cuando visite hoy al dubitativo Unión de Santa Fe y buscará obtener un triunfo que lo acerque al pelotón de los que luchan por el título de la Liga Profesional 2023, en el inicio de octava jornada.

El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril desde las 21, tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR dará el presente Leandro Rey Hilfer y contará con la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports.

Racing llega a este encuentro tras superar a Sarmiento de Junín por 1 a 0 y, si bien los ánimos cambiaron luego de un arranque flojo, el técnico Fernando Gago no tiene definido el equipo para enfrentar a Unión ya que las lesiones atentan contra los planes del entrenador.

El delantero Johan Carbonero no se pudo entrenar a la par de sus compañeros por una molestia y debió realizar trabajos en kinesiología, por lo que esperarán por su evolución hasta último momento y, en caso de no estar en condiciones, su lugar podría ser para Gabriel Hauche.

Además, Gago tampoco podrá contar con Leonardo Sigali y Gonzalo Piovi en la defensa y, si bien por el primero continuaría Jonathan Galván en el equipo, por el segundo podría darse el ingreso de Emiliano Insúa.

Por su parte, Unión de Santa Fe viene de igualar ante Rosario Central por 1 a 1 y buscará sumar su segundo triunfo en el certamen en el cual no tuvo un buen arranque y esto hace peligrar la continuidad del entrenador Gustavo Munúa.



EL RESTO DE LA FECHA. Sábado 18/03: 16.30 Arsenal vs Tigre, 19hs Platense vs Defensa, Independiente vs Colón, 21.30hs Atlético Tucumán vs Barracas, Godoy Cruz vs Belgrano. Domingo 19/03: 16.30hs Gimnasia vs Estudiantes, 19hs Boca vs Instituto, 21.30hs Talleres vs Banfield, Sarmiento vs River. Lunes 20/03: 18.30hs Newell's vs San Lorenzo, 21hs Huracán vs Central, Lanús vs Argentinos. Martes 21/03: 21hs Vélez vs Central Córdoba.



Las probables formaciones:



Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Oscar Piris, Claudio Corvalán, Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Yeison Gordillo, Luciano Aued, Daniel Juárez; Martín Cañete; Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.



Racing: Gabriel Arias; Óscar Opazo, Jonathan Galván, Emiliano Insúa, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno, Tomás Avilés, Matías Rojas, Paolo Guerrero y Gabriel Hauche o Johan Carbonero. DT:Fernando Gago.



Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

Hora de inicio: 21. TV: TNT Sports.