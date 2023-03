Dengue: son 76 los casos confirmados en Rafaela

La ministra de Salud, Sonia Martorano, junto al secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, brindó detalles del nuevo informe epidemiológico de Dengue; y precisó que “la semana pasada eran 1376 casos, esta semana tenemos 2312 casos”. Del total de casos, “1958 están en el departamento General Obligado por eso van a notar que muchos grupos, desde Rosario y Santa Fe, han acudido al trabajo de equipos territoriales de descacharrado, bloqueo”, continuó la ministra.

A continuación, Martorano reforzó la importancia de “la prevención, del descacharrado; que consiste en el cuidado de patios, terrazas, balcones, jardines, tener desmalezado y dar vuelta todos los tarritos, que sean necesarios, y sacar todo aquello que acumula agua”. Otra de las medidas de recomendación consiste en “colocarse repelente, sé que a veces cuesta, pero poder hacerlo y, en zonas de mayor circulación, utilizar ropa con mangas largas”, explicó Sonia Martorano.



ROSARIO

Asimismo, el secretario de Salud de la ciudad de Rosario detalló que “tal como lo mencionamos la semana pasada venimos con un crecimiento. Comenzamos con casos con antecedentes de viaje, luego un aumento, aún bajo, pero ya tenemos 39 casos autóctonos, es decir sin el antecedente de viaje ni al departamento General Obligado o a países como Paraguay o Brasil donde hay gran cantidad”. Del mismo modo, afirmó que “es muy importante el bloqueo epidemiológico que estamos realizando, ante cada caso confirmado, trabajar en las 9 manzanas, buscar febriles, estudiar al mosquito circulante pero, sobre todo, reforzar la prevención”.



INGRESO A DOMICILIOS

Por su parte, y en la ciudad de Santa Fe, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, evaluó también el estado de situación y sostuvo que “está controlada, lo que solicitamos es la colaboración de la población”, ya que coincidió en que “el 80% de lo que hace a la prevención del dengue tiene que ver con el descacharrado”. Además, agregó “pedimos esta colaboración a la población, porque se está trabajando en forma interdisciplinaria, con los equipos y gobiernos locales junto al Ministerio de salud, para poder ingresar a los domicilios”. Prieto destacó y reiteró que “el personal se encuentra identificado con credenciales, pecheras etc, para realizar el bloqueo oportuno, y fundamentalmente -el pedido está dirigido- a las pequeñas localidades, porque en los grandes conglomerados se accede más fácilmente”.



SANTA FE

“En la región tenemos 34 casos distribuidos, por ejemplo hay uno de los barrios en el cual se dieron la mayoría de los casos, Sargento Cabral, pero también hemos registrado casos en la ciudad de Rincón, Santo Tomé y la costa pero no en un número que impacta tanto como sí ocurrió en la zona norte donde comenzó el brote de dengue”, detalló Prieto.



EN RAFAELA Y LA REGIÓN

En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra ciudad, se triplicaron los casos en relación a la semana pasada, ya que de 25 pasamos a tener 76 casos confirmados hasta el momento, recordando que Rafaela es la única ciudad del Departamento que cuenta con contagios de este enfermedad, ya que no se registran casos en otras localidades. Los barrios Jardín, Mosconi y San Martín son los sectores con mayores contagios en nuestro medio. Uno de los que cursa la enfermedad es el intendente de esta ciudad, Luis Castellano, quien desde el lunes se encuentra manteniendo reposo en su residencia, sin actividad oficial. Según informaron desde el Municipio, el titular del Ejecutivo mejora día a día e incluso ya monitorea con trabajo remoto temas de la gestión. En tanto, en el departamento San Cristóbal hay 108 casos (103 en Ceres) y en el departamento Las Colonias uno solo, en Esperanza, entre las localidades más cercanas a nuestra ciudad.



SÍNTOMAS

Consultado sobre los síntomas, el secretario de Salud reiteró la importancia de que “si ha viajado a zonas endémicas donde hay gran circulación de dengue, entre los 5 y 7 días posteriores puede presentar fiebre alta, intenso dolor de huesos, cefalea, diarreas o vómitos, debe recurrir a los sistemas de salud”. Mientras tanto, no se registraron nuevos casos de Chikungunya. Desde inicios de 2023 hubo tres pacientes, dos de Rosario y otro de Santa Fe. Todos con antecedente de viaje.



CUIDADOS

Se refuerza a la población la necesidad y responsabilidad de tomar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, para protegernos, cuidar a nuestra familia, barrio y ciudad. Entonces:

• No acumular basura.

• Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible.

• Tapar tanques y depósitos, herméticamente.

• Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil.

• Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días.

• Eliminar el agua de porta-macetas y platos.

• Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados.