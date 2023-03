Camarista rechazó su recusación y hoy se define cómo sigue la causa

En referencia al caso publicado en estas páginas en la jornada de ayer bajo el título «Piden revisar la medida de una jueza en caso de presunto abuso», decíamos que en la tarde del miércoles, el juez de Alzada interviniente Dr. Matías Drivet, había rechazado la recusación presentada en su contra aludiendo a su presunta parcialidad, lo que a criterio de la Defensa pondría en duda la objetividad del magistrado a la hora de dar sentencia.

Al día siguiente de lo dicho, ya en la jornada de ayer, luego de varios idas y vueltas entre la defensa del imputado Dr. Marcos Barceló y el juez Matías Drivet, se confirmó que el camarista rechazó la recusación presentada por la Defensa del imputado para continuar en el proceso, justificándose en que sus mensajes no fueron dirigidos a una persona en particular sino en general.

A pesar de haber sido denunciado por nueve mujeres del grupo Verdad y Justicia Rafaela por esos agravios públicos anteriores donde trató a las mujeres de “fascistas; contradictorias y burdas”, hoy a partir de las 9.00 en la sala 2 de los tribunales penales de Rafaela, se llevará a cabo la audiencia de apelación del fallo de primera instancia y recusación de la jueza de IPP Cristina Fortunato la cual prorrogó la prisión preventiva del imputado Emanuel S. por 10 meses más, siendo que ya se había cumplido el plazo de 2 años establecido por la legislación nacional. Un año extra sólo está previsto para casos extraordinarios, como parece ser este según entendió la jueza.

Quien presidirá la audiencia, ya que no aceptó su recusación, es justamente el juez Matías Drivet; en conflicto con la familia del imputado que le hizo una denuncia por violencia de género –desestimada por la fiscal Fabiana Bertero- a raíz de las expresiones públicas del magistrado dirigidas presuntamente hacia las nueve mujeres que lo denunciaron, como ya se señaló.



ESCRITO DEL JUEZ

Justamente sobre este tema, en el escrito del Juez de Cámara rechazando su recusación, Drivet expresa que, “el Dr. Barceló hace referencia a publicaciones en redes sociales (en Twitter, concretamente) por parte del suscripto. Pero adiciona interpretaciones y referencias que no se condicen con lo textualmente escrito. En los textos publicados en la red social se expresa una opinión genérica referida al modo de realizar críticas o disconformidad respecto del funcionamiento de un poder del Estado. Concretamente estamos hablando de funcionarios y funcionarias judiciales, o colaboradores o auxiliares. En particular, la opinión tuvo que ver -y sigue teniendo que ver- con los riesgos que conlleva para el funcionamiento democrático los señalamientos personales que se realizaron. Subrayo, no hubo expresión alguna ni calificativo referido ni a una persona concreta ni a una causa en la que hubiera intervenido o tuviera que intervenir”, concluyó el magistrado.



AUDIENCIA

PRELIMINAR

Por otra parte se conoció también en la jornada de ayer, que ya hay fecha para la audiencia preliminar al juicio oral en este caso que nos ocupa.

De acuerdo a lo informado a LA OPINIÓN, esta audiencia sería a finales del mes de abril. Desde Verdad y Justicia Rafaela señalaron que, “estamos abocados a muchas cosas previas. Por ejemplo que acepten la recusación de Fortunato para no tenerla en la audiencia [preliminar]. ¿Qué garantías procesales tendría Emanuel con esta jueza?”, señalaron a los medios desde el espacio colectivo.