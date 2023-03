Atlético ante Gimnasia de Jujuy en busca de la recuperación tras la caída con Ferro

Atlético de Rafaela visita este viernes a las 21.10hs a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la sexta fecha de la zona B de la Primera Nacional, encuentro que se disputará en el estadio 23 de Agosto.

El árbitro principal del cotejo será Nelson Viñas, quien tendrá como asistentes a Diego Martín y Emanuel Serale.

La “Crema” tuvo un gran comienzo de temporada y si bien el fin de semana pasado, cuando recibió a Ferro, dejó el invicto, la sumatoria de puntos y el rendimiento del equipo viene conformando a todos por Alberdi. Y en su última salida se sacó de encima la ‘mochila’ de 22 partidos sin triunfos en terreno ajeno, algo que seguramente le brindará cierta ‘soltura’ a la hora de ir en busca de un resultado positivo en la noche de hoy.

Atlético suma 10 puntos en la tabla, con tres victorias, un empate y una derrota. Anotó 8 goles y recibió apenas 3.

En principios, el 11 inicial no sufría modificaciones y sería el mismo que empezó ante Oeste.

En el comienzo de la semana Mauro Osores trabajó diferenciado por un dolor muscular pero se recuperó favorablemente y la especulación ante una posible alternativa podría estar en el medio campo. Si se mantiene Alex Luna o ingresa Cristian Llama para aportarle algo más de experiencia al equipo.

El rival, por su parte, no tuvo un buen comienzo de año, lo que le costó la salida de su entrenador Darío Franco. Llegó Mario Gómez y en su debut, la fecha pasada, Gimnasia de Jujuy consiguió su primera alegría al ganarle 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires en Caseros con dos goles de Abel Argañaráz. El ‘Lobo’ acumula 6 unidades fruto de 1 triunfo y 3 empates, perdiendo el restante. Marcó seis tantos y recibió la misma cantidad.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:

GIMNASIA DE JUJUY: Cristian Luchetti (c); Alvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Guillermo Cosaro; Lucas Chiozza, Francisco Maidana, Hugo Soria y Abel Argañaráz; Juan Tevez y Fernando Brandán. Suplentes: Julio Chiarini, Juan Córdoba, Axel Abet, Nahuel Casasola, Esteban González, Juárez, Beltramone, Emiliano Endrizzi y Lucas Rebecchi. DT: Mario Gómez.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Laméndola; Manuel Ignacio Lago y Claudio Bieler (c). Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Matías Olguín, Matías Fissore, Cristian Llama, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Gonzalo Ríos y Bautista Tomatis. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: 23 de Agosto.

Árbitro: Nelson Viñas.

Asistentes: Diego Martín y Emanuel Serale.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

Hora: 21.10

TV: TyC Sports.