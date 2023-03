Renovada cartelera en el Belgrano

Un elenco estelar encabezado por Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere y William H. Macy dan vida a la comedia romántica del director Michael Jacobs "Quizás para siempre", sobre dos jóvenes enamorados en crisis, influenciados por el desánimo de sus padres y futuros suegros.

Michelle (Emma Roberts) y Allen (Luke Bracey), han llegado a un punto en su relación en el que están considerando los próximos pasos. Deciden invitar a sus padres (Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere y William H. Macy) para que finalmente se conozcan y ofrezcan su "sabiduría" de cómo funciona el matrimonio. Lo que no saben es que los padres ya se conocen bastante bien, lo que lleva a algunas opiniones muy distintas sobre el valor del amor.

Se proyectará desde el viernes 17 al martes 21 de marzo a las 21:30, subtitulada, con una entrada general de $900. Es apta para mayores de 13 años.



Segmento familiar

Continúa el film de aventuras animadas "Las Momias y el Anillo Perdido", del director español Juan Jesús García Galocha (Galo), quien debuta en el largometraje tras haber trabajado como director artístico en películas como "Tadeo, el explorador perdido" y "Tadeo, el explorador perdido y el secreto del Rey Midas".

En las entrañas de la tierra, existe una ciudad de momias. Por mandato imperial, la Princesa Nefer debe casarse con Thut, un ex auriga de carros. Ninguno desea el matrimonio; Nefer porque ansía la libertad, y Thut porque es alérgico al matrimonio. Pero los designios de los dioses son irrevocables: Thut deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el Faraón le ha otorgado; si algo le ocurriera a este, Thut perdería los ojos y la lengua.

Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Carnaby lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único: ¡un anillo de boda real egipcia! Thut debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo. Le acompaña Sekhem, su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo, y Nefer. Juntos vivirán una gran aventura en la moderna Londres y descubrirán algo que no entraba en sus planes: enamorarse.

Se proyectará doblada desde el viernes al martes a las 18:00, con una entrada general de $900. Es apta para todo público.



Espacio INCAA

El estreno nacional de la semana es "El método Tangalanga", un relato onírico ambientado en los sesenta en Buenos Aires, acerca de Jorge Rizzi, un empleado de oficina que rompe su timidez cuando escucha el tono del teléfono y se convierte en el Doctor Tangalanga.

Dirigida por Mateo Bendezky, cuenta con un elenco integrado por Martín Piroyansky (Rizzi/Tangalanga), Alan Sabbagh (el amigo incondicional), Julieta Zylberberg (el amor a conquistar) y una galería de personajes que potencian muy bien el mito Tangalanga interpretados por Luis Machín, Luis Rubio, Rafa Ferro y una muy interesante participación de Silvio Soldán.

Se podrá ver desde el viernes al martes a las 19:45. La entrada general de $200 y descuento a jubilados y estudiantes $100.