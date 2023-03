El Día de San Patricio se celebra el 17 de marzo, no solo en Irlanda, sino en muchas partes del mundo, y no solo se trata de beber cerveza, sino de muchas otras tradiciones que te vamos a contar en este artículo.

Así que antes de que salgas a celebrarlo con amigos, sigue leyendo para informarte de por qué se celebra, de donde viene y cómo puedes celebrarlo, más allá de la tradicional cerveza.





Por qué se celebra el Día de San Patricio

San Patricio es el patrón de Irlanda y precisamente murió un 17 de marzo, por eso se celebra San Patricio ese día concreto. Pero ¿quién fue San Patricio?

Pues parece ser que ni era irlandés ni se llamaba Patricio. Sus orígenes están un poco difusos. Se sabe que nació en el año 387 en algún lugar de Escocia con el nombre de Maewyn y que fue secuestrado cuando solo era un niño por parte de piratas irlandeses que lo vendieron como esclavo. Estuvo trabajando como pastor en Irlanda hasta que consiguió escaparse a Francia y se preparó para ser sacerdote cristiano.

Se dice que regresó a Irlanda y estuvo muchos años estableciendo colegios, iglesias y monasterios, trabajando por la vida espiritual de Irlanda. Fue nombrado obispo de Irlanda y estableció fuertes lazos con esta tierra.

Murió el 17 de marzo del año 461 en Saul, Downpatrick, en Irlanda del Norte. Él fue considerado oficialmente como el santo patrón de Irlanda en 1780. Y la fiesta del Día de San Patricio se convirtió en una fecha emblemática para los irlandeses.



Cómo se celebra San Patricio en el mundo

San Patricio no es una fiesta cualquiera, y te darás cuenta cuando leas cómo se celebra esta fiesta en muchos lugares del mundo. De hecho, se ha celebrado hasta fuera del planeta tierra. Los integrantes de la Estación Espacial Internacional han hecho un guiño a esta festividad tan alegre.

Es verdad que el Saint Patrick's Day se celebra históricamente en Irlanda, pero el primer gran desfile con motivo de este día no fue hace mucho. Tuvo Lugar en 1996 en Dublín.



Desfiles

Además no es el único lugar del mundo donde homenajean al santo con un desfile. Precisamente el desfile más grande del mundo con motivo del Día de San Patricio no se hace en Irlanda sino en Nueva York, donde hay muchos emigrantes irlandeses. Cada año asisten más de 2 millones de personas.



El río verde de Chicago



En Chicago se celebran muchas fiestas en honor a San Patricio pero lo más curioso es que tiñen el río de verde. Empezaron a hacerlo en 1961 vertiendo un colorante verde al río, pero duraba más de una semana.

Después han mejorado la técnica y el tinte que usan dicen que es de origen vegetal, y primero se pone naranja hasta que se calienta y aparece el verde. La verdad que no está muy claro qué componentes usan, aunque lo que sí es cierto es que se ha hecho tan mediático que lo verás cada año en la prensa.



¿El Día de San Patricio es verde?

Se ha popularizado el color verde en el Día de San Patricio. De hecho se venden cervezas de color verde durante la celebración. Pero parece que el verdadero color era el azul. Aunque está claro que el verde le ha ganado la batalla últimamente.

El símbolo más famoso de este día es el trébol verde, y parece que proviene de que el propio San Patricio usaba el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.





San Patricio en España

Si quieres vivir San Patricio a lo grande no hace falta que te vayas a Dublín, Chicago o Nueva York. En España también existen muchos pueblos y ciudades que celebran este día con gran entusiasmo: Barcelona, Bilbao, Madrid, o Sevilla se unen a las celebraciones de San Patricio, iluminando de verde algunos de sus edificios más emblemáticos.



El barrio gótico de Barcelona se une a la causa vistiendo sus pubs de verde.

Madrid celebra el Festival St Patrick Day, en el cual se recibe a todo el público amante del punkfolk y punkrock, la cerveza Guinness y el ambiente más irlandés.

Zaragoza organiza sus Jornadas de la Cultura Irlandesa, cine, música y literatura.

Valencia aprovecha la coincidencia con las fallas para celebrar el Día de San Patricio en los pubs.