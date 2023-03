Erbetta inauguró el año judicial con duro discurso

Con la violencia y la inseguridad de Rosario como columna vertebral de su discurso, que leyó durante una hora, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, dejó inaugurado ayer al mediodía el año judicial 2023. Frente a legisladores provinciales y nacionales, autoridades judiciales provinciales y nacionales pero con la llamativa ausencia del gobernador, Omar Perotti, quien en ese momento mantenía una reunión con el embajador de Arabia Saudita en la Argentina, Erbetta planteó la necesidad de "revisar nuestras instituciones" para "darle calidad a nuestra democracia". Entre las tareas pendientes mencionó la necesidad de una reforma de la Constitución de Santa Fe.

Según el titular de la Corte, "la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco". Y después amplió: "No es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y Justicia federales. El problema de Rosario en términos de vidas humanas es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales".

Erbetta consideró que "la pérdida de hegemonía de algunas de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrenta hoy a un escenario de bandas criminales polirrubros, que aprovechan su expertise en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas, sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos". Asimismo, advirtió que "el escalón final de la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia". Al respecto, indicó que "financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a sociedades de acción simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales".

"Con el dolor de los rosarinos no se pelean votos", afirmó Erbetta en línea con quienes proponen excluir la problemática de la inseguridad de Rosario de la próxima campaña electoral de Santa Fe. Afuera de los Tribunales de Rosario, mientras se desarrollaba el acto, había un enorme operativo de seguridad.