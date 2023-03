El Apertura se puso en marcha a puro gol

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol comenzó con todo, a puro gol. El principal certamen del fútbol doméstico se puso en marcha en la jornada de ayer y se dieron los siguientes resultados:



ZONA A



Quilmes 2 (5m PT Pogonza y 38m ST Claudio Albarracín) vs Dep. Josefina 2 (31m PT Díaz y 42m ST, de penal, Elías Romero), Dep. Ramona 2 (3m PT Lucas Volken y 7m PT Ariel Cólzera) vs 9 de Julio 1 (28m PT de penal Brian Peralta); Argentino de Vila 2 (15m PT Dondo y 40m ST Gonzalo Manelli) vs Sportivo Norte 2 (15m ST Maldonado y 43m ST Maciel).



Domingo 19/03: 19 hs. Dep. Aldao vs Libertad.



ZONA B



Florida de Clucellas 3 (11m ST Fernando Marchisone, 17m ST Hernán Dobler y 42m ST Rolando Ferreyra) vs Brown de San Vicente 1 (12m PT Esteban Córdoba); Ferrocarril del Estado 3 (18m PT Federico Malano, 32m de penal Jara y 35m ST Fernando Romero) vs Arg. Humberto 1 (10m ST Sergio Alegre), Atlético María Juana 0 vs Ben Hur 7 (22m PT, Diego López, 24m PT Cristian Barco, 44m PT de penal Sebastián Jiménez, 1m PT de penal Agustín Bianciotti, 27m ST y 34m ST Maximiliano Weishe).



Jueves 16/03: 20 hs. Unión de Sunchales vs Atlético de Rafaela (Ángelo Trucco)



INTERZONAl



Dep. Tacural 3 (22m PT Luciano González, 36m PT Nicolás Antenori y 30m ST Lucas Cristaldo) vs Peñarol 2 (25m PT Joaquín Nazzi y 29m PT Manuel Bustos).



COPA DEPARTAMENTO CASTELLANOS



Anoche se puso en marcha la tercera fase de la Copa Departamento Castellanos, certamen que organiza la Liga, y Libertad goleó 4-0 a Belgrano de San Antonio. El Cañonero se impuso gracias a los goles de Joaquín Cabral (2m ST), Tomás Montini (22m ST y 41m ST) y Lautaro Ceratto (36m ST). En categoría 2011 Libertad le ganó 5-1 a Talleres (MJ).

El elenco sunchalense se enfrentará en la próxima instancia, de semifinal, al ganador del clásico Peñarol vs Quilmes.



Sábado 18/03: 18.15hs Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (Categ. 2011: Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado)



Domingo 19/03: 18.15hs Peñarol vs. Quilmes (Categ. 2011: Atl. María Juana vs. Unión de Sunchales, 19 hs. Brown vs. Ben Hur (Categ. 2011: Brown vs. Ben Hur) y 19.15hs Atlético de Rafaela vs. Indep. Ataliva (Categ. 2011: Atl. Rafaela vs. Deportivo Josefina).