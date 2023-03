Cayeron los activos argentinos por la crisis financiera global

La crisis financiera global golpeó los activos argentinos que sufrieron un miércoles "negro" con fuertes pérdidas en acciones y bonos, y disparada del riesgo país. Los bonos y las acciones argentinas se desplomaron más del 10% en Wall Street, en una rueda negativa para los mercados externos ante crecientes temores sobre la situación de los bancos en Estados Unidos y Europa.

La jornada está signada por una ola de bajas generalizadas en el sector bancario. La institución más golpeada es Credit Suisse, cuyas acciones cayeron 30% a mínimos históricos. El derrumbe bursátil se inició el fin de semana con la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank y ahora se expandió a todo el sector bancario, con foco en las instituciones europeas.

El indicador bursátil S&P Merval de Bancos y Mercados Argentinos (BYMA) cerró por tercera jornada consecutiva con una baja promedio del 4,81% a 209.824,20 unidades, luego de caer un 2,1% en la jornada anterior.

Las escasas alzas fueron para los papeles de Ferrum que mejoró un 9,13%, Grimoldi con 2,20% y Distribuidora de Gas Cuyana con 0,89%.

La incertidumbre financiera golpeó los papeles del Grupo Financiero Galicia que cayeron un 11,72%, seguido por Irsa con 8,94%, Aluar 8,77%, San Miguel 8,42%, el banco BBVA que perdió un 8,42% el Supervielle que se contrajo 6,7%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajaron hasta casi 11%, encabezadas por banco Supervielle (10,6%), Corporación América (9,3%), Irsa (8,5%) y BBVA (8,4%).

Los títulos soberanos en dólares cerraron con bajas encabezados por el Bonar 2035 con una pérdida del 3,2%, seguido del Global 2038 con 2,9% y del Bonar 2029 que cayó 2%.

En la última semana, los bonos bajan 10% en promedio y el riesgo país medido por el banco JP Morgan anotó un nuevo máximo, el mayor de los últimos tres meses, con un alza de 4,7% a 2.401 puntos básicos.



CREDIT SUISSE SE DESPLOMA

Credit Suisse sufrió un fuerte derrumbe en Wall Street cayendo hasta un 17% y arrastró a todo el sector financiero, tras conocerse las declaraciones de su principal accionista sobre la negativa de aumentar su participación en el capital de la entidad y la crítica situación que arrastra la misma con la acumulación de pérdidas durante cinco trimestres consecutivos.

El desplome del banco suizo arrastra a toda la banca europea impactando en el índice de acciones bancarias europeas que cae 5% en las operaciones de la mañana, alcanzando su nivel más bajo desde el 4 de enero.

El índice lleva un retroceso del 13% en valor desde el miércoles pasado, registrando su mayor pérdida intersemanal desde la invasión rusa en Ucrania. Las acciones del banco suizo UBS caen un 7,7%. En tanto, los bancos franceses BNP Paribas y Société Générale presentan descensos del 10,7% y del 11,4%, respectivamente. En España, los principales bancos cotizados en el Ibex 35 exhiben caídas de más del 4%.

El arrastre de la situación problemática del Credit Suisse se vio reflejada en el último balance que tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank en Estados Unidos disparó todas las alertas.

El banco registró pérdidas durante cinco trimestres consecutivos y padece las salidas de clientes, que en el cuarto trimestre ascendieron a más de 110.000 millones de francos suizos (120.000 millones de dólares), lo que llevó a la entidad bancaria a incumplir algunos topes de liquidez.

La crisis se ha agudizado este miércoles después de que el principal accionista haya descartado brindar más asistencia financiera al banco suizo en dificultades, citando problemas regulatorios, en una entrevista a la agencia financiera Bloomberg.

El presidente del Banco Nacional Saudí (SNB), Ammar Al Khudairy, se refirió a la posibilidad de que la entidad realice nuevos aportes de capital en Credit Suisse, al ser consultado al respecto y señaló que "la respuesta es absolutamente no, por muchas razones, aparte de la más simple, que es la regulatoria y la estatutaria".

Al Kudairy indicó que "no podemos porque superaríamos el 10%. Es un problema regulatorio". El banco saudí tiene una participación del 9,88% en Credit Suisse, siendo su mayor accionista. "Si superamos el 10%, entrarían en vigor una serie de nuevas reglas y regulaciones, ya sea por parte de nuestro organismo regulador (el saudí), el regulador suizo o el regulador europeo", aseguró.



RESCATE

El Banco Nacional Suizo (SNB) y la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza dijeron este miércoles que el Credit Suisse "actualmente está bien capitalizado y que el banco central proporcionará liquidez adicional si es necesario", luego de que las acciones de la entidad se derrumbaran 30% durante la rueda bursátil, lo que provocó un arrastre en las principales plazas financieras del mundo.

En un comunicado, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza y el SNB manifestaron que Credit Suisse "cumple con los requisitos de capital y liquidez impuestos a los bancos de importancia sistémica" y que la autoridad monetaria intervendrá si la situación cambia. Los reguladores helvéticos también dijeron que la quiebra de dos bancos regionales estadounidenses la semana pasada no representa un "riesgo directo de contagio" para los bancos suizos. (NA-Télam)