Gerardo Morales lanzó su candidatura presidencial

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, lanzó su precandidatura presidencial ante la plana mayor del partido y el apoyo de la líder la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió. Lo hizo en el teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo colmado de referentes radicales.

Con el lema "dar vuelta la Argentina", el mandatario provincial apuntó contra el Gobierno del Frente de Todos que, en su parecer, dejará "un país patas para arriba". Además, aseguró que el presidente Alberto Fernández "es el peor de la historia" y dijo que su gestión no tiene como prioridad combatir "la corrupción y la impunidad".

En esa línea, Morales inició su discurso de casi treinta minutos en el que, al pasar, también se acordó de la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Es hora que Cristina Fernández de Kirchner se vaya a su casa y deje de interferir en la política".

Sobre el futuro electoral, el jujeño sostuvo que Juntos por el Cambio es capaz de conducir el país de la mano de un Presidente "radical con autoridad, liderazgo, carácter y convicción" y abogó por "restablecer el orden". "Me animo a dar las batallas que sean necesarias para dar vuelta la República Argentina y no tengo miedo de hacerlo porque lo hice en Jujuy, una provincia que era considerada inviable y hoy se transformó apostando al orden, a la cultura del trabajo y el esfuerzo; donde la corrupción está presa con Milagro Sala", remarcó.

Para Morales, la UCR "es la energía y el federalismo" de la coalición opositora por la distribución territorial que posee el partido centenario y por el aporte en términos de gobernantes que le brinda en los diversos estamentos a lo largo y ancho de la Argentina.

El ex senador argumentó que transformará "la matriz productiva" del país y dio un sinfín de ejemplos que desarrolló en su administración a lo largo de estos casi 8 años que lleva al frente de Jujuy: "Hay que animarnos a transformar la estructura productiva argentina, como nunca antes se atrevió un presidente en la historia del país".

Tras dar precisiones sobre los proyectos que llevaría adelante en el caso de arribar a Balcarce 50, Morales se detuvo en el ítem "inseguridad" y se preguntó -con ironía- sobre el accionar del jefe de Estado en la escalada de violencia narco en Rosario, Santa Fe: "¿Qué hace el Presidente?".

En términos justicia y derechos, el precandidato presidencial pidió terminar con los "fueros para la política": "Cristina (Kirchner) estaría presa y la política dejaría de ser refugio para los corruptos; hay que limitar las reelecciones indefinidas; hay que terminar con la trampa de la Ley de Lemas y poner punto final a indultos para corruptos y femicidas".

Y continuó con un mensaje para los correligionarios presentes: "Somos el partido (la UCR) de los derechos, la honestidad y los principios para aportar a la herramienta transformadora que es Juntos por el Cambio".

Para finalizar, Morales aseguró que el kirchnerismo "no quebrará el espíritu del pueblo argentino" porque la "UCR está de pie y no lo permitirá jamás": Vamos a dar vuelta la Argentina". (NA)