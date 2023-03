Libertad derrotó a Ben Hur

Este miércoles se puso en marcha el torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la victoria en el Hogar de los Tigres del local Libertad de Sunchales frente a Ben Hur por 75 a 56. Los parciales fueron todos favorables al dueño de casa: 21-15, 40-18 y 61-36.

La primera fecha seguirá el viernes con estos partidos: a las 21.30 Atlético vs. Argentino Quilmes (Fernando Capolungo - Ariel Aicardi); Peñarol vs. Unión (Brian Padilla - Guillermo Theler) y 9 de Julio vs. Independiente (Marcos Macagno - Miguel Farías).



FORMATIVAS Y FEMENINO

El sábado se jugará la Tira B de la primera fecha de divisiones Formativas con estos encuentros: desde las 10.30 9 de Julio vs. Unión (premini, U13, U15 y U18); desde las 10 (Tira B y Tira B), Independiente vs. Libertad (premini, mini, U16, U14, U15, U13 y U18); desde las 9.30 Ben Hur vs. Atlético Pilar (premini, mini, U13 y U15); desde las 10.30 Peñarol vs. Atlético (U18, U13).

En tanto, el viernes comenzará el Apertura de primera división femenino con el partido entre Independiente de Ataliva y Unión de Sunchales a las 21.30. El domingo completarán Libertad vs. Ben Hur a las 19.

En Formativas Femeninas, el día 20 jugarán Ben Hur vs. Pilar (U14); el domingo a las 13 Unión vs. Peñarol (U14) y el sábado en el Hogar de los Tigres desde las 14, Libertad vs. Independiente U14 y U16), quedando libre Independiente de Ataliva.



BUEN APORTE DE ACUÑA

Con 7 puntos y 7 rebotes del rafaelino Roberto Acuña, Olímpico de La Banda se impuso anoche ante Obras como visitante por 79 a 73, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. Su compañero Patricio Tabarez fue goleador del partido con 24.