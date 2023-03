Atlético rumbo a Jujuy por la recuperación

Atlético de Rafaela ya viajó rumbo a Jujuy. El plantel albiceleste partió en la noche de ayer para esperar el encuentro del viernes a las 21.10hs ante Gimnasia y Esgrima.

Dicho partido, válido por la fecha 6 de la zona B de la Primera Nacional, será arbitrado por Nelson Viñas.

Si bien el entrenador Ezequiel Medrán no confirmó el equipo, en principio, arrancarían los mismos once que vienen de caer con Ferro por 2-1. En el comienzo de semana Mauro Osores trabajó diferenciado por una molestia física pero se recuperó tal como estaba previsto y no tendrá inconvenientes para estar.

De esta forma, el 11 titular sería con Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Laméndola; Ignacio Lago y Claudio Bieler.

El plantel que viajó anoche, más allá de los nombres mencionados, también lo conforman: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Matías Olguín, Cristian Llama, Matías Fissore, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Gonzalo Ríos y Bautista Tomatis.

Atlético tiene previsto desarrollar su último entrenamiento en la tarde de hoy, en tierras jujeñas, y allí Medrán terminará de definir el elenco que saltará a cancha mañana en busca de la recuperación luego del primer traspié sufrido en el año.