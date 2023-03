Piden revisar la medida de una jueza en caso de presunto abuso

Emanuel S., es el joven que lleva dos años de prisión preventiva -ahora fue prorrogada por diez meses más- por una presunta falsa denuncia de abuso sexual en su contra y cuyo caso provocó la reiterada movilización de la agrupación Verdad y Justicia Rafaela reclamando su inocencia, y un juicio justo para Emanuel basado en las garantías constitucionales de presunción de inocencia y otras también de pactos internacionales.

En la Argentina el plazo máximo de prisión preventiva es de dos años, y puede prorrogarse un año más en casos extraordinarios (Ley Nº 24.390 que reglamenta en Argentina la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1º).



APELACIÓN Y PEDIDO

DE RECUSACIÓN

En el caso que nos ocupa la prórroga es de 10 meses más para el detenido y esto ha sido objeto para que la defensa técnica de Emanuel S. -el Dr. Marcos Barceló-, presentara una apelación a la aplicación de esta prórroga.

En los últimos días el Dr. Barceló fue notificado que se ha fijado fecha para una audiencia de apelación y recusación de la jueza de IPP Dra. Cristina Fortunato, para la jornada de mañana, viernes 17 de marzo, y que en dicha instancia de apelación intervendrá el juez de segunda instancia Dr. Matías Drivet.

Justamente este juez -quien ahora deberá decidir sobre lo hecho por su colega de primera instancia-, es quien está en discordia con la parte de Emanuel S. a causa de expresiones que se hicieron públicas -consideradas agraviantes por un grupo de nueve mujeres, entre ellas la madre de Emanuel, Alicia Riberi- que el magistrado hizo en la red social Twitter sobre afiches publicados por la agrupación Verdad y Justicia Rafaela. La participación del juez Drivet para fallar sobre la suerte de Fortunato hace que las mujeres denunciantes duden de la objetividad del magistrado.

Respecto de lo anterior, Alicia Riberi, madre de Emanuel S. e integrante de Verdad y Justicia, en diálogo con LA OPINIÓN manifestó que: “desmoronados por la impotencia, seguimos sin poder creer como un Juez al que denunciamos -que ha demostrado carecer de imparcialidad y objetividad- esté pronto a pronunciarse, nuevamente, en la causa de mi hijo. Quiero seguir creyendo en la justicia pero por el momento no tengo motivos para hacerlo”.

Alicia agregó que: “el viernes 17 es la audiencia para apelar la resolución de la jueza Fortunato (la prórroga de 10 meses más de prisión preventiva a Emanuel S.) y recusar a la jueza. Esta decisión cayó sobre el juez Matías Drivet”.

Continuó: “Nuestro abogado Marcos Barceló recusó al Dr. Drivet” y hasta la mañana de ayer no había ninguna novedad al respecto de este pedido de recusación; pero en horas de la tarde de la víspera LA OPINIÓN pudo saber que el juez Drivet rechazó la recusación en su contra por lo que estará presidiendo la audiencia mencionada, donde se resolverá sobre el pedido previo de apelación y recusación de la jueza Cristina Fortunato por su decisión de prorrogar 10 meses más la prisión preventiva de Emanuel S.

Al cierre de esta edición, desde Verdad y Justicia Rafaela trascendió la posibilidad que a raíz de la decisión del juez Drivet de mantenerse activa su intervención en la audiencia de mañana, la Agrupación estaría evaluando si participar o no de la misma.

Cabe agregar que en torno a este caso, también se está a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije una fecha para la audiencia preliminar al juicio oral, lo cual ya fue solicitado por la Fiscalía, por lo que se presume que el caso terminará siendo debatido en un juicio oral, ¿y público? .



LA FISCAL TAMBIEN

FUE DENUNCIADA

Como es de público conocimiento el 17 de febrero último, nueve mujeres integrantes del Grupo Verdad y Justicia Rafaela, radicaron una denuncia por violencia de género (Ley 26.485), contra el juez Matías Drivet, más precisamente por las expresiones en Twitter del juez sobre unos afiches en la vereda de tribunales, expresiones que las denunciantes consideraron agraviantes.

Al respecto Riberi señaló que, “esa denuncia fue desestimada por la fiscal Fabiana Bertero, porque evidentemente la perspectiva de género es selectiva […] razón por la cual esta fiscal acaba de ser denunciada, por su falta de conocimientos legales y falta de perspectiva de género con las mujeres denunciantes".

Respecto de lo ocurrido con Drivet, Alicia Riberi expresó que los motivos de la denuncia contra el juez de Cámara fueron que: “El 2 de febrero último, las integrantes del Grupo Verdad y Justicia Rafaela nos manifestamos frente a los tribunales, de forma muy respetuosa y pacífica”.

Continuó: “esta manifestación puso en evidencia el temperamento del Juez Penal de Segunda Instancia, pese a que ni lo habíamos mencionado. Ese mismo día, en su red social Twitter, el juez publicó que: «más allá de que los mensajes son burdos, hasta contradictorios, escenas de fascismo explícito en las veredas de Tribunales de Rafaela», ilustrándolo con fotografías. Cuatro días después volvió a publicar: «Como enseñara la gran @dianamaffia, silencio a las/os irrespetuosas/os. Que griten solos, que griten para su fanaticada»”.

Al respecto Riberi señaló que, “A raíz de estas conductas insólitas e impropias de un Juez, no sólo por su investidura sino porque sus expresiones fueron dirigidas hacia mujeres familiares de detenidos en los cuales él mismo magistrado intervino en sus causas, interpusimos denuncia por ley de violencia de género (Ley 26.485), por su conducta violenta, machista y misógina”.

Esta denuncia contra Drivet fue desestimada poco después por la fiscal Fabiana Bertero y de allí que las mujeres representadas por Alicia Riberi pusieran en tela de juicio la decisión de la Fiscal y también denunciaran a esta.

“Las expresiones del Juez -continuó- nos insultaron en nuestra dignidad y nos causaron un grave temor respecto a lo que nos pueda suceder a nosotras como a nuestros familiares detenidos, porque se trata nada más y nada menos que expresiones de un Juez penal, un hombre que tiene poder y autoridad y, que se ha tomado de manera personal nuestros reclamos de justicia”.

“Por ese motivo -prosiguió Riberi- entendemos que el magistrado carece de objetividad e imparcialidad, si no pudo controlar su temperamento al tratarnos de fascistas, burdas y contradictorias, ¿Cómo puede ser imparcial en la causa de nuestros familiares detenidos? La garantía de imparcialidad del juez, es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado”, expresó la exdocente y madre del imputado.



REPASO DEL CASO

Haciendo un repaso del caso, Riberi resumió que: “Emanuel fue denunciado el 16 de octubre de 2020, y detenido el 2 de marzo de 2021. A más de dos años de insistir en su inocencia, en base a evidencias objetivas, sigue arbitrariamente detenido, porque su familia nos hemos manifestado en los medios de comunicación, y porque los jueces entendieron que hay que preservar la integridad psicológica de las supuestas víctimas. De esta manera, lo han condenado anticipadamente, condena que viene cumpliendo hace más de dos años”.

“En Rafaela, tres jueces han logrado desvirtuar por completo el principio de presunción de inocencia. Jueces absolutamente radicalizados con la cuestión de género, que han perdido todo atisbo de imparcialidad e independencia, en el juzgamiento de procesos penales por delitos de género y sexuales”.

“La presunción de inocencia -concluyó- constituye la máxima garantía constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de ‘no autor del delito’ en tanto no se expida una resolución judicial firme; por lo tanto toda persona es inocente, y así debe ser tratada, mientras no se declare en juicio su culpabilidad”, cerró.